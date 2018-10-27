  • السبت 27 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر11:09 م
بحث متقدم
مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام

«الأعلى للإعلام»: لا تراخيص لمواقع «الإخوان» والسلفيين

أردوغان

أردوغان: إن لم تنجز السعودية سأتخذ هذا الموقف

توفيق عكاشة

«توفيق عكاشة» عن ارتفاع أسعار البطاطس: الإخوان السبب

الإعلامية مي الخرسيتي

بالفيديو.. إعلامية شهيرة تكشف عن محاولة اغتصابها

جابر عصفور

جابر عصفور: لهذا السبب صمتنا عن قتل خاشقجي

أرشيفية

تطبيق «الطوارئ» ومحاكمات عاجلة لمحتكري البطاطس

خالد العطية

قطر: 3 شروط للمصالحة

طوابير البطاطس

بالصور.. طوابير البطاطس تجتاح العاصمة والمحافظات

الاهلى والزمالك

بالأسماء.. انفعالات «الإعلاميين» تكشف ميولهم الكروية

محمد صلاح

ماذا قالت الصحف العالمية عن تألق الملك «صلاح»؟

أردوغان: مصير الأسد سيقرره الشعب السوري

عرب وعالم

أردوغان
أردوغان

وكالات - خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

شاهد..زوجة بشار في جلسة "علاج كيماوي"

#

موجة سخرية..إعادة تمثال الأسد بحضور الحرس الثوري

#

«افتح ياسمسم».. وفاة الفنان السوري «توفيق العشا»

#

"راح يكحلها عماها".. سقطة جديدة لرجل بشار

سوريا

الاسد

أردوغان

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن مصير الرئيس السوري بشار الأسد يجب أن يقرره الشعب السوري.

وقال "أردوغان"، ردًا على أسئلة الصحفيين في أعقاب القمة الرباعية حول سوريا بمشاركة روسيا وألمانيا وفرنسا في إسطنبول، إن "مصير الأسد يجب أن يقرره الشعب السوري. وبرأينا هو شخص قتل مليونا من مواطنيه والقتل الجماعي لا يزال مستمرا ونحن نشهد هذه المأساة حتى الآن".

وتابع: "نحن نريد وقف ذلك، ليكون بإمكان الشعب السوري أن يرد على سؤال كيف يعيش لاحقا بالسلام".

وقد جاء ذلك في ختام القمة الرباعية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

وأكدت القمة على الحل السياسي في سوريا وضرورة تطبيق الاتفاق الروسية – التركية بشأن منطقة منزوعة السلاح في محافظة إدلب السورية. كما دعت القمة لتشكيل اللجنة الدستورية السورية قبل نهاية العام الجاري لتبدأ بالعمل العام المقبل.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

يا "بطاطس" مين يشتريك؟!

محمود سلطان

ضرورة إعادة عجلة القيادة لمصر

فراج إسماعيل

صاعقة خاشجقى ..وفضح الأوهام القديمة

د. هشام الحمامي

الإلحاد في مصر.. والعالم!

د. حسام عقل

الشيخ الباقوري .. مواقف في إنكار البدع والمحدثات

د. عبد الآخر حماد

هواجس "أنثى".. ماذا لو بت يومًا "لاجئة"؟!

نيهال فرحات
شارك معنا

اخترنا لك

» الزمالك يهزم الاتحاد السكندري بهدف «كاسونجو»
» أردوغان: مصير الأسد سيقرره الشعب السوري
» «الزعفراني» متفقًا مع «الجبير»: الإخوان أجداد «داعش» و«القاعدة»
» «الحريري»: الإعلان عن الحكومة اللبنانية الجديدة خلال أيام
» توفير ألبان الأطفال المستوردة بـ 50 جنيهًا
» حقيقة توحيد المناهج بالجامعات المصرية
» ماذا قالت الصحف العالمية عن تألق الملك «صلاح»؟
» "الداخلية": ضبط 20 قطعة سلاح و5 قضايا مخدرات وتنفيذ 910 أحكام
» خطوة جديدة في قضية الأهلي ضد المتجاوزين
» حبس مهندس بحي المعادي بتهمة الرشوة
» 31 أكتوبر.. نظر معارضة منتصر الزيات على حبسه

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • فجر

    04:48 ص

  • فجر

    04:47

  • شروق

    06:11

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:52

  • مغرب

    17:16

  • عشاء

    18:46

من الى
جابر عصفور
العقارات القديمة.. أقرأ «القانون» أطمن.. وأشوف «عيوبه» أتجنن
دواجن حية
فيسبوك
محرر المصريون في احد المدارس