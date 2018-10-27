» أردوغان: مصير الأسد سيقرره الشعب السوري

27 أكتوبر 2018 - 09:47 م

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن مصير الرئيس السوري بشار الأسد يجب أن يقرره الشعب السوري.

وقال "أردوغان"، ردًا على أسئلة الصحفيين في أعقاب القمة الرباعية حول سوريا بمشاركة روسيا وألمانيا وفرنسا في إسطنبول، إن "مصير الأسد يجب أن يقرره الشعب السوري. وبرأينا هو شخص قتل مليونا من مواطنيه والقتل الجماعي لا يزال مستمرا ونحن نشهد هذه المأساة حتى الآن".

وتابع: "نحن نريد وقف ذلك، ليكون بإمكان الشعب السوري أن يرد على سؤال كيف يعيش لاحقا بالسلام".

وقد جاء ذلك في ختام القمة الرباعية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

وأكدت القمة على الحل السياسي في سوريا وضرورة تطبيق الاتفاق الروسية – التركية بشأن منطقة منزوعة السلاح في محافظة إدلب السورية. كما دعت القمة لتشكيل اللجنة الدستورية السورية قبل نهاية العام الجاري لتبدأ بالعمل العام المقبل.



