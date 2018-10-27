«الأعلى للإعلام»: لا تراخيص لمواقع «الإخوان» والسلفيين

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مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام
مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام

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الإرهاب

الإخوان

السلفيين

الأعلي للاعلام

مكرم محمد

قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس لن يعطى ترخيصًا لأي من المواقع التابعة للتيارات الإسلامية أو السلفيين، موضحًا أن الترخيص سيمنح لكل المواقع الإلكترونية المهنية فقط، وليس المواقع التي تحرض على التطرف والإرهاب.

وأضاف: «لن يحصل أي موقع سلفي أو إخواني على ترخيص طول ما أنا موجود»، مشيرًا إلى أن «الجماعة الإرهابية تصدر حاليًا، أن الترخيص الذي يمنحه المجلس الأعلى للإعلام هو تقييد، وهذه أمور تفعلها الجماعة لتعطيل العملية التنظيمية التي يسير عليها المجلس الأعلى طبقا للعمل المهني».

وأوضح في تصريحات له، أن «المجلس يناقش كل الطلبات التي تأتى من المواقع المهنية فقط وليس المواقع التي تحرض لصالح جماعات أو تيارات ضد الدولة المصرية»؟

وأشار إلى أن «هناك مواقع تنتهج فكر الجماعة وهذه لن يسمح لها بالترخيص، والفترة الحالية تستوجب الحذر الشديد من الفتن التي تسعى لها الجماعة الإرهابية لتعطيل كل العمليات التنظيمية في مصر».

أحمد سليم، الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قال إن «المجلس يقبل حاليًا، كافة طلبات التراخيص التي تُقدم إليه من كل المواقع، ولم يعترض أو يرفض أي طلب».

وأضاف لـ«المصريون»، أن «هناك لجنة تراخيص سيعرض عليها كافة الطلبات بعد انتهاء المدة المحددة لقبول تلك الطلبات، وهي المنوطة بمنح الترخيص من عدمه، وتحديد ما إذا كان الموقع ينتمي لجماعة ما أو يدعو ويحرض على العنف».

الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام، أشار إلى أنه «لم يتم وضع معايير أو ضوابط معينة، لتحديد المواقع التابعة للتيارات الإسلامية أو السلفيين»، لافتًا إلى أن «لجنة منح التراخيص هي من ستقوم بذلك».

فيما، قالت الدكتورة هدى زكريا، عضو المجلس الأعلى للإعلام، لـ«المصريون»، إن «المجلس سيعقد الأربعاء القادم اجتماعًا لتحديد كافة الأمور المتعلقة بهذه المواقع، بعدما انشغل خلال الفترة الماضية ببعض المسائل التي لا يمكن إرجائها».

إلى ذلك، قال الناشر هشام قاسم، إن «المجلس الأعلى للإعلام»، سيتعرف على المواقع الإخوانية أو السلفية، من خلال التقارير التي سترد إليه من الأجهزة.

غير أنه اعتبر أن «هذه المعيار غير كافي وكذلك ليس بعادل، لتحديد المواقع وانتمائها، وسيؤدي إلى ظلم لبعض المواقع، التي لا تتبع أيًا من الجماعات، وتسعى لتقديم صحافة مهنية، تهدف للوصول إلى الحقيقة».

وبدأ الأعلى لتنظيم الإعلام، بتلقي طلبات ترخيص الوسائل الإعلامية من صحف و قنوات ومواقع إلكترونية، من الأسبوع الماضي، ولمدة أسبوعين، بمقر المجلس بماسبيرو، تنفيذًا لقانون 180 لسنة 2018 الذي منح المجلس حق منح التراخيص للوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية وتقنين أوضاعها، لأول مرة في مصر.

وسوف تتعرض المواقع، غير المرخص لها للمسائلة القانونية وتطبيق العقوبات المقررة بالقانون، وأكد البيان الذي أصدره المجلس، أن المواقع غير المرخصة سوف تتعرض للمساءلة القانونية، والعقوبات المقررة بالقانون.


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