» الزمالك يهزم الاتحاد السكندري بهدف «كاسونجو»

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الفوز على الاتحاد السكندري، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم، السبت، في ذهاب دور الـ16 ببطولة كأس زايد للأندية.



بدأت المباراة ساخنة منذ الدقيقة الأولى بهجمة زملكاوية خطيرة وصلت فى النهاية لمحمود كهربا داخل منطقة جزاء الاتحاد لكنه يفشل فى السيطرة على الكرة لتضيع فرصة محققة بعد مرور 40 ثانية فقط .

رغم البداية الساخنة عاد الهدوء للمستطيل الأخضر مرة أخرى حيث حاول لاعبو الاتحاد امتصاص حماس لاعبى الزمالك بتعدد التمريرات فى وسط الملعب .

ويسدد طارق حامد كرة قوية تجاه مرمى الاتحاد بالدقيقة 12 لكنها تمر بجوار القائم الأيمن للزنفلى .

ويقود كهربا هجمة خطيرة للزمالك بالدقيقة 19 من الجبهة اليسرى ويمرر الكرة لفرجانى ساسى فى مواجهة المرمى لكن يفشل اللاعب التونسى فى اللحاق بالكرة لتضيع هجمة محققة .

وتظهر أول ملامح خطورة لفريق الاتحاد بالدقيقة 21 بعد تسديدة سيسيه القوية لكن الكرة تعلو عارضة الزمالك بقليل .

ويتضح الحذر الشديد على أداء لاعبى الفريقين داخل المستطيل الأخضر خوفا من استقبال أهداف .

ويسقط محمد ناصف ظهير أيسر الاتحاد داخل أرضية الملعب بالدقيقة 32 ليتدخل الجهاز الطبى ويصطحب اللاعب خارج المستطيل الأخضر لتلقى العلاج اللازم .

ويسدد كهربا كرة تجاه مرمى الاتحاد بالدقيقة 35 لكنها تمر ضعيفة بجوار القائم الأيسر لمرمى زعيم الثغر .

ويجرى حلمى طولان التغيير الأول للاتحاد بالدقيقة 36 بنزول كريم الديب وخروج المصاب محمد ناصف .

ويشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء فى وجه ديدية كورية لاعب وسط الاتحاد بالدقيقة 39 بداعى تعطيل اللعب .

وينشط الزمالك فى الدقائق الأخيرة من الشوط الأول لمحاولة تسجيل هدف قبل نهايته ويحتسب الحكم ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء يحولها إبراهيم حسن عرضية داخل منطقة الجزاء لكن يشتتها الدفاع السكندرى لركلة ركنية .

ويهدر خالد قمر فرصة هدف محقق للاتحاد بالدقيقة 45 بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء لكنها تعلو العارضة البيضاء .

ويحتسب حكم المباراة دقيقتين وقت بدل من ضائع لكنها لم تشهد جديد سوى حصول محمود علاء مدافع الزمالك على بطاقة صفراء للاعتراض لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى بدون أهداف .

الشوط الثانى

بدأ الزمالك الشوط الثانى بضغط مكثف لتسجيل الهدف الأول منذ الدقيقة الأولى وكاد فرجانى ساسى أن يسجل أولى الأهداف بعد عرضية متقنة حاول الوصول إليها قبل حارس الاتحاد لكن الأخير كان أسرع .

وكاد محمود علاء أن يسجل أول أهداف الزمالك بالدقيقة 50 بعد رأسية متقنة مرت فوق عارضة الاتحاد السكندرى بقليل .

وتشتعل مدرجات ملعب برج العرب بهتافات الجماهير بعد الهجمات البيضاء حيث قامت جماهير الزمالك بإشعال حماس لاعبيها وكذلك قامت جماهير زعيم الثغر بالشد من أزر لاعبى الاتحاد للوقوف أمام هجمات المنافس .

ويجرى السويسرى جروس التغيير الأول للزمالك بالدقيقة 62 بنزول أيمن حفنى وخروج محمد إبراهيم .

وتشهد الدقيقة 64 اصطدام قوى بين جنش حارس الزمالك وخالد قمر مهاجم الاتحاد ليسقط الثنائى داخل أرضية الملعب قبل نهوض الثنائى مرة أخرى واستكمال اللقاء بشكل طبيعى .

ويفك الكونغولى كاسونجو شفرة المرمى السكندرى بالدقيقة 69 بتسجيل الهدف الأول بعد تلقى عرضية سحرية من حمدى النقاز ليضع الكرة بالشباك معلنا تقدم الأبيض بأولى الأهداف .

وتشهد الدقيقة 74 اشتباك بين كهربا وكورية لاعب الاتحاد ليتدخل الحكم المساعد لفض الاشتباك وتعود الأمور لطبيعتها .

ويسدد كورية كرة قوية تجاه مرمى الزمالك بالدقيقة 78 يتصدى لها جنش .

ويجرى الاتحاد السكندري تغيير بالدقيقة 80 بخروج أحمد داوودا ونزول أحمد الألفى .

ويرد جروس بإجراء ثانى تغييرات الزمالك بالدقيقة 82 بنزول محمد عنتر وخروج محمود كهربا .

ويحاول لاعبو الاتحاد تعديل النتيجة فى الدقائق الأخيرة لكن واجهوا استماتة مدافعى الزمالك فى منتصف الملعب الأبيض .

بينما أعتمد الزمالك على الهجمات المرتدة فى محاولة لتسجيل هدف آخر لإنهاء آمال الفريق السكندري فى العودة .

ويدفع السويسرى جروس بثالث وآخر تغييرات الزمالك بنزول عمر السعيد وخروج كاسونجو .

ويحتسب التونسى يوسف السرايرى حكم المباراة 4 دقائق وقت بدل من ضائع لكنها لم تشهد جديد لينتهى اللقاء بفوز الزمالك بهدف وحيد فى لقاء الذهاب .