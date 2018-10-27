  • الأحد 28 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر12:34 ص
بحث متقدم
أحمد موسى وأبو تريكة

شاهد: أحمد موسى يفتح النار من جديد على "أبوتريكة"

ترامب

أول تعليق لـ"ترامب" على حادث المعبد اليهودي

مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام

«الأعلى للإعلام»: لا تراخيص لمواقع «الإخوان» والسلفيين

أردوغان

أردوغان: إن لم تنجز السعودية سأتخذ هذا الموقف

توفيق عكاشة

«توفيق عكاشة» عن ارتفاع أسعار البطاطس: الإخوان السبب

الإعلامية مي الخرسيتي

بالفيديو.. إعلامية شهيرة تكشف عن محاولة اغتصابها

جابر عصفور

جابر عصفور: لهذا السبب صمتنا عن قتل خاشقجي

طوابير البطاطس

بالصور.. طوابير البطاطس تجتاح العاصمة والمحافظات

خالد العطية

قطر: 3 شروط للمصالحة

محمد صلاح

ماذا قالت الصحف العالمية عن تألق الملك «صلاح»؟

ميركل: مستعدون لضمان استدامة الهدنة بإدلب السورية

عرب وعالم

ميركل
ميركل

أخبار متعلقة
#

«ميركل»: مستعدون لضمان استدامة الهدنة بإدلب السورية

#

«بوتين»: حل الأزمة السورية لن يكون إلا بالطرق السياسية

#

"جودة التعليم": النظام الجديد أعطى بارقة أمل لتعليم متطور

#

تطور جديد.. ابن عم بشار يرفض تنفيذ أوامره

أعربت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، السبت، عن استعداد بلادها لضمان استدامة وقف إطلاق النار في إدلب.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي تلا قمة اسطنبول حول سوريا، بمشاركة زعماء تركيا وألمانيا وروسيا وفرنسا.
وأكدت المستشارة الألمانية أن القمة كانت مثمرة للغاية.
وقالت ميركل: "مستعدون لفعل ما بوسعنا لضمان استدامة وقف إطلاق النار في إدلب".
وأضافت: "لا نريد تعريض حياة الملايين من السوريين للخطر من جديد".
وأشارت إلى ضرورة الحاجة لإيجاد حل سياسي في سوريا من أجل عودة اللاجئين لبلادهم، وضرورة إقامة انتخابات يشارك فيها السوريون في الداخل والخارج.
وبيّنت أهمية التعاون الوثيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حيال عودة اللاجئين السوريين لبلادهم، قائلة: "ينبغي عدم تعرض العائدين للاعتقال والمعالمة السيئة".
وأعربت عن ترحيبها بالخطوات المتعلقة حيال إدلب في قمة سوتشي بروسيا، ودعم ألمانيا للاتفاقية.
وفي 17 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين، في مؤتمر صحفي بمنتجع سوتشي عقب مباحثات بينهما، عن اتفاق لإقامة منطقة منزوعة السلاح تفصل بين مناطق النظام ومناطق المعارضة في إدلب.
وينص الاتفاق على إقامة منطقة منزوعة السلاح بعمق 15 إلى 20 كم على خطوط التماس بين قوات النظام وفصائل المعارضة عند أطراف إدلب وأجزاء من ريف حماة الشمالي وريف حلب الغربي وريف اللاذقية الشمالي.
المستشارة الألمانية لفتت إلى أن سوريا تشهد من جهة جهودًا لمكافحة الإرهاب، وحربا يقودها النظام ضد شعبه من جهة أخرى.
وقالت ينبغي إيجاد حل سياسي للأزمة السورية علاوة عن الحل العسكري، مشددة على ضرورة عدم إستخدام الأسلحة الكيميائية.
وأعربت عن رغبة ألمانيا في المساهمة بالتئام لجنة صياغة الدستور في سوريا قبل نهاية العام الحالي.
وأوضحت أن النظام قتل الكثير من الشعب السوري، ما يشكل صعوبة كبيرة على إيجاد حل سياسي، لافتة أن "ستكون مرحلة ينبغي فيها على المجتمع الدولي أن يتقاسم أعبائها".
وشددت ميركل على الحل السياسي للأزمة السورية، وقالت إنه على جميع أفراد الشعب السوري أن يقرروا إجراء انتخابات حرة تحت رقابة دولية حول النظام السياسي في المستقبل.
وفي سياق آخر، تعهدت المستشارة الألمانية، بالعمل على اتخاذ الاتحاد الأوروبي ما يلزم عقب كشف المسؤولين عن قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بقنصلية بلاده بإسطنبول.
وأكدت ميركل أن بلاده تواصل اتباع سياسة صارمة للغاية بشأن الحرب في اليمن، قائلة: "لقد ذكرنا أنه لا يتم تصدير أي أسلحة إلى السعودية من قبلنا واتخاذنا قرار في هذا الخصوص". 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

يا "بطاطس" مين يشتريك؟!

محمود سلطان

ضرورة إعادة عجلة القيادة لمصر

فراج إسماعيل

صاعقة خاشجقى ..وفضح الأوهام القديمة

د. هشام الحمامي

الإلحاد في مصر.. والعالم!

د. حسام عقل

الشيخ الباقوري .. مواقف في إنكار البدع والمحدثات

د. عبد الآخر حماد

هواجس "أنثى".. ماذا لو بت يومًا "لاجئة"؟!

نيهال فرحات
شارك معنا

اخترنا لك

» أغرب ما فعله رئيس مدينة غمر لمحاربة "جنون البطاطس"
» سلطنة عُمان: حان الوقت للاعتراف بوجود إسرائيل
» بالفيديو: انفجار طائرة مالك نادي ليستر سيتي
» ارتفاع قتلى الهجوم على معبد يهودي ببنسلفانيا الأمريكية
» الزمالك يهزم الاتحاد السكندري بهدف «كاسونجو»
» بالأسماء.. انفعالات «الإعلاميين» تكشف ميولهم الكروية
» تطبيق «الطوارئ» ومحاكمات عاجلة لمحتكري البطاطس
» أردوغان: مصير الأسد سيقرره الشعب السوري
» «الزعفراني» متفقًا مع «الجبير»: الإخوان أجداد «داعش» و«القاعدة»
» حقيقة توحيد المناهج بالجامعات المصرية
» توفير ألبان الأطفال المستوردة بـ 50 جنيهًا

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • فجر

    04:48 ص

  • فجر

    04:48

  • شروق

    06:12

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:51

  • مغرب

    17:15

  • عشاء

    18:45

من الى
جابر عصفور
العقارات القديمة.. أقرأ «القانون» أطمن.. وأشوف «عيوبه» أتجنن
دواجن حية
فيسبوك
محرر المصريون في احد المدارس