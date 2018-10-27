ماكرون: انتهاج نظام الأسد الحل العسكري لا يحقق الاستقرار

27 أكتوبر 2018 - 10:30 م

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم السبت، إنّ نظام بشار الأسد يتبنى نهج الحل العسكري وهذه مقاربة لا تسهم في تحقيق الاستقرار.



جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقب قمة إسطنبول الرباعية التي شارك فيها إلى جانب نظيريه التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.



وأوضح ماكرون إنه من غير المقنع والمنطقة، عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم دون تحقيق حل سياسي ينهي الأزمة في هذا البلد.



وأضاف أنّه من الواجب منح الشعب السوري حق تقرير مستقبله، مشيرا إلى أهمية إنشاء سوريا جديدة تحتضن كافة فئات المجتمع.



وشدد الرئيس الفرنسي في هذا السياق على أهمية تحقيق وقف إطلاق نار شامل ودائم في محافظة إدلب.



وتابع قائلاً: "لا يمكن القبول بأي استخدام للأسلحة الكيميائية سواء في المنطقة أو في مختلف مناطق العالم".



وشكر ماكرون نظيره التركي على عقد القمة الرباعية في إسطنبول، مبيناً أنها كانت مثمرة ومفيدة جدا.



ودعا ماكرون إلى تهيئة الظروف الملائمة التي تسمح للسوريين بإجراء انتخابات شفافة وتحت رقابة دولية، ورسم مستقبلهم عبر وضع إطار دستوري.



ولفت إلى أن النظام السوري لا يمثل جميع السوريين، مجددا في الوقت نفسه تأكيده على أن الشعب السوري هو المخول الوحيد بتحديد مصيره.



واعتبر ماكرون أن مكافحة التنظيمات الإرهابية في سوريا، تأتي في مقدمة المسائل التي يهتم بها المجتمع الدولي.



وأعرب عن ثقته بإمكانية ممارسة روسيا ضغوطا على نظام بشار الأسد فيما يخص استخدام الأسلحة الكيميائية.



وتابع قائلاً: "هناك حربان في سوريا، إحداها محاربة التنظيمات الإرهابية، وفيها نتشارك جميعنا ضد هدف واحد، أما الحرب الثانية، فهي حرب النظام ضد معارضيه، ونتيجة هذه الحرب هي ملايين اللاجئين، بالطبع لا يمكن قبول استمرار هذه الحرب، وعلينا إيجاد حل سياسي ينهي هذه الأزمة".



وأردف قائلاً: "النظام السوري يتصرف اليوم وكأنه يحرر سوريا من جديد، وهذا التصرف لن يحقق الاستقرار للبلاد".



وبالنسبة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى السوريين، شدد ماكرون على أهمية استمرار العمل مع روسيا وتركيا في هذا السياق.

وتطرق الرئيس الفرنسي إلى قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول، قائلاً: "ينبغي أن يأخذ التحقيق مجراه حتى النهاية وفي مثل هذه القضايا يتوجب فرض عقوبات".

وأضاف أن الجهود التي تبذلها تركيا في هذا الصدد، مهمة جداً، وأنّه تباحث في تداعيات هذه الجريمة مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

