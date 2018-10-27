العراق.. تسجيل 900 حالة اختناق جراء العواصف

27 أكتوبر 2018 - 10:40 م

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، الجمعة، سقوط 17 برجا رئيسا لنقل الطاقة الكهربائية جنوبي البلاد؛ ما تسبب بخروج خطين رئيسيين لتجيهز الطاقة عن الخدمة، إثر العواصف التي تجتاح البلاد على مدى اليومين الماضيين.

وقال مصعب المدرس، المتحدث باسم الوزارة، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، إن "العواصف الشديدة أدت الى انفصال وخروج خطين لنقل الطاقة الكهربائية عن الخدمة في محافظتي البصرة وذي قار".

وأضاف أن خروج الخطين عن الخدمة تسبب بفقدان 200 ميغاواط من الطاقة.

كما تسببت العواصف الشديدة التي رافقها تصاعد الغبار بإصابة المئات بحالات اختناق، وفقا لإحصائية أصدرتها وزارة الصحة العراقية.

وقالت الوزارة، في الإحصائية التي اطلعت عليها الأناضول، إن "العواصف التي ضربت البلاد وخصوصا المنطقة الغربية تسببت بإصابة 900 شخص بحالات اختناق، معظمهم في محافظة الأنبار غربي البلاد".

وتوقعت هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية (مؤسسة حكومية رسمية)، أن تتحسن الاحوال الجوية الأحد.

ووفقا للنشرة الجوية ليوم السبت، فإن المنطقة الغربية تشهد عواصف غبارية، ومدى الرؤية يتراوح من 3-5 كم، وسرعة الرياح تبلغ 10-20 كم في الساعة.

