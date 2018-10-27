  • الأحد 28 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر12:33 ص
بحث متقدم
أحمد موسى وأبو تريكة

شاهد: أحمد موسى يفتح النار من جديد على "أبوتريكة"

ترامب

أول تعليق لـ"ترامب" على حادث المعبد اليهودي

مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام

«الأعلى للإعلام»: لا تراخيص لمواقع «الإخوان» والسلفيين

أردوغان

أردوغان: إن لم تنجز السعودية سأتخذ هذا الموقف

توفيق عكاشة

«توفيق عكاشة» عن ارتفاع أسعار البطاطس: الإخوان السبب

الإعلامية مي الخرسيتي

بالفيديو.. إعلامية شهيرة تكشف عن محاولة اغتصابها

جابر عصفور

جابر عصفور: لهذا السبب صمتنا عن قتل خاشقجي

طوابير البطاطس

بالصور.. طوابير البطاطس تجتاح العاصمة والمحافظات

خالد العطية

قطر: 3 شروط للمصالحة

محمد صلاح

ماذا قالت الصحف العالمية عن تألق الملك «صلاح»؟

العراق.. تسجيل 900 حالة اختناق جراء العواصف

عرب وعالم

إعصار (أرشيفية)
إعصار (أرشيفية)

أخبار متعلقة
#

شاهد.. مدبولى يتجه إلى الوادى الجديد لمتابعة حريق الراشدة

#

جيش الاحتلال يُصيب 11 فلسطينيا قرب حدود غزة‎

#

هذه أسباب انتشار الثعابين والنمل الأبيض في مصر

#

تعرف على عقوبة مزوري بيانات إضافة المواليد

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، الجمعة، سقوط 17 برجا رئيسا لنقل الطاقة الكهربائية جنوبي البلاد؛ ما تسبب بخروج خطين رئيسيين لتجيهز الطاقة عن الخدمة، إثر العواصف التي تجتاح البلاد على مدى اليومين الماضيين.
وقال مصعب المدرس، المتحدث باسم الوزارة، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، إن "العواصف الشديدة أدت الى انفصال وخروج خطين لنقل الطاقة الكهربائية عن الخدمة في محافظتي البصرة وذي قار".
وأضاف أن خروج الخطين عن الخدمة تسبب بفقدان 200 ميغاواط من الطاقة.
كما تسببت العواصف الشديدة التي رافقها تصاعد الغبار بإصابة المئات بحالات اختناق، وفقا لإحصائية أصدرتها وزارة الصحة العراقية.
وقالت الوزارة، في الإحصائية التي اطلعت عليها الأناضول، إن "العواصف التي ضربت البلاد وخصوصا المنطقة الغربية تسببت بإصابة 900 شخص بحالات اختناق، معظمهم في محافظة الأنبار غربي البلاد".
وتوقعت هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية (مؤسسة حكومية رسمية)، أن تتحسن الاحوال الجوية الأحد.
ووفقا للنشرة الجوية ليوم السبت، فإن المنطقة الغربية تشهد عواصف غبارية، ومدى الرؤية يتراوح من 3-5 كم، وسرعة الرياح تبلغ 10-20 كم في الساعة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

يا "بطاطس" مين يشتريك؟!

محمود سلطان

ضرورة إعادة عجلة القيادة لمصر

فراج إسماعيل

صاعقة خاشجقى ..وفضح الأوهام القديمة

د. هشام الحمامي

الإلحاد في مصر.. والعالم!

د. حسام عقل

الشيخ الباقوري .. مواقف في إنكار البدع والمحدثات

د. عبد الآخر حماد

هواجس "أنثى".. ماذا لو بت يومًا "لاجئة"؟!

نيهال فرحات
شارك معنا

اخترنا لك

» أغرب ما فعله رئيس مدينة غمر لمحاربة "جنون البطاطس"
» سلطنة عُمان: حان الوقت للاعتراف بوجود إسرائيل
» بالفيديو: انفجار طائرة مالك نادي ليستر سيتي
» ارتفاع قتلى الهجوم على معبد يهودي ببنسلفانيا الأمريكية
» الزمالك يهزم الاتحاد السكندري بهدف «كاسونجو»
» بالأسماء.. انفعالات «الإعلاميين» تكشف ميولهم الكروية
» تطبيق «الطوارئ» ومحاكمات عاجلة لمحتكري البطاطس
» أردوغان: مصير الأسد سيقرره الشعب السوري
» «الزعفراني» متفقًا مع «الجبير»: الإخوان أجداد «داعش» و«القاعدة»
» حقيقة توحيد المناهج بالجامعات المصرية
» توفير ألبان الأطفال المستوردة بـ 50 جنيهًا

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • فجر

    04:48 ص

  • فجر

    04:48

  • شروق

    06:12

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:51

  • مغرب

    17:15

  • عشاء

    18:45

من الى
جابر عصفور
العقارات القديمة.. أقرأ «القانون» أطمن.. وأشوف «عيوبه» أتجنن
دواجن حية
فيسبوك
محرر المصريون في احد المدارس