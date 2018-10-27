الوداد المغربي والنجم الساحلي يتعادلان سلبيًا بالبطولة العربية

27 أكتوبر 2018 - 10:50 م

تعادل الوداد البيضاوي المغربي، اليوم السبت، مع ضيفه النجم الساحلي التونسي سلبيًا في ذهاب دور الـ16 (ثمن النهائي) للبطولة العربية للأندية لكرة القدم.



بذلك، يكفي الوداد الفوز أو التعادل الإيجابي بأي نتيجة في لقاء الإياب الذي سيقام في تونس للتأهل إلى ربع النهائي.



فيما سيحاول النجم الساحلي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لصالحه ومحاولة تحقيق الفوز بأي نتيجة في لقاء الإياب للتأهل إلى ربع النهائي.



ولم يتمكن لاعبو الفريقين من استغلال الفرص التي أتيحت لهم طوال شوط المباراة الأول وترجمتها لأهداف لينتهي بالتعادل السلبي.

