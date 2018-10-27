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"سرايا القدس": أطلقنا 51 صاروخا وقذيفة تجاه إسرائيل

عرب وعالم

سرايا القدس
سرايا القدس

المصريون ووكالات

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قالت "سرايا القدس" الجناح المسلح لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، السبت، إنها أطلقت 51 صاروخا وقذيفة هاون تجاه إسرائيل منذ أمس الجمعة.
وأضافت، "السرايا" في بيان وصل "الأناضول" نسخة منه، أنها "استهدفت جميع مستوطنات غلاف غزة بأكثر من 51 صاروخ وقذيفة هاون في عملية أطلق على اسمها ثأر تشرين".
وأوضحت، أن العملية "تأتي رداً على تغول العدو الصهيوني في دماء أبناء شعبنا بمسيرات العودة وثأراً لدمائهم الطاهرة".
وفي وقت سابق،أعلنت حركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة، ، وقف إطلاق النار مع إسرائيل، بوساطة مصرية، عقب يوم من التصعيد بين الجانبين.
وشنت مقاتلات إسرائيلية، مساء الجمعة وفجر السبت، سلسلة غارات عنيفة على مناطق متفرقة في قطاع غزة، استهدفت معظمها مواقع لـ"كتائب القسام"، الجناح المسلح لحركة "حماس".
وأعلنت تل أبيب أن القصف يأتي ردًا على صواريخ فلسطينية استهدفت جنوبي إسرائيل، عقب استشهاد 6 فلسطينيين مساء أمس، برصاص إسرائيلي.
وأمس الجمعة، استشهد 6 فلسطينيين وأصيب 188 آخرون بجراح، أثناء قمع الجيش الإسرائيلي مظاهرات سلمية في أنحاء متفرقة من قطاع غزة والضفة الغربية. 

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