ليل يواصل مطاردة سان جيرمان على صدارة الدوري الفرنسي

27 أكتوبر 2018 - 11:10 م

واصل فريق ليل، اليوم السبت، مطاردة فريق باريس سان جيرمان على قمة الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وتغلب ليل على ضيفه كان بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة الحادية عشر للمسابقة المحلية.

أحرز هدف اللقاء الوحيد، البرتغالي رافائيل لياو في الدقيقة 56 من زمن المباراة.بهذه النتيجة، يحتل ليل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 25 نقطة بفارق 5 نقاط خلف باريس سان جيرمان (المتصدر ولم يلعب بعد مباراة الجولة).

فيما تجمد رصيد كان عند 11 نقطة في المركز الثالث عشر.

وأسفرت مباريات آخرى بنفس الجولة اليوم عن، فوز مونبيليه على مضيفه تولوز بثلاثية نظيفة، ونانت على مضيفه أميان بهدفين لهدف، بينما تعادل موناكو مع ضيفه ديغون بهدفين لكل منهما، وغانغون مع ستراسبورغ بهدف لكل فريق.

ويحمل باريس سان جيرمان لقب النسخة الأخيرة، ويعد سانت إيتيان أكثر الفرق تتويجًا باللقب في 10 مناسبات.

