  • الأحد 28 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر12:33 ص
بحث متقدم
أحمد موسى وأبو تريكة

شاهد: أحمد موسى يفتح النار من جديد على "أبوتريكة"

ترامب

أول تعليق لـ"ترامب" على حادث المعبد اليهودي

مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام

«الأعلى للإعلام»: لا تراخيص لمواقع «الإخوان» والسلفيين

أردوغان

أردوغان: إن لم تنجز السعودية سأتخذ هذا الموقف

توفيق عكاشة

«توفيق عكاشة» عن ارتفاع أسعار البطاطس: الإخوان السبب

الإعلامية مي الخرسيتي

بالفيديو.. إعلامية شهيرة تكشف عن محاولة اغتصابها

جابر عصفور

جابر عصفور: لهذا السبب صمتنا عن قتل خاشقجي

طوابير البطاطس

بالصور.. طوابير البطاطس تجتاح العاصمة والمحافظات

خالد العطية

قطر: 3 شروط للمصالحة

محمد صلاح

ماذا قالت الصحف العالمية عن تألق الملك «صلاح»؟

ليل يواصل مطاردة سان جيرمان على صدارة الدوري الفرنسي

الرياضة

ليل يهزم جانجون بهدف في الدوري الفرنسي
ليل يهزم جانجون بهدف في الدوري الفرنسي

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

سابع انتصار على التوالي لسان جيرمان في الدوري الفرنسي

#

أول تعليق لـ"كلوب" على فوز ليفربول القاتل

#

باريس سان جيرمان يحشد أسلحته لمواجهة ليفربول

#

«صلاح» يتحدث لأول مرة عن أزمته مع «ماني»

واصل فريق ليل، اليوم السبت، مطاردة فريق باريس سان جيرمان على قمة الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وتغلب ليل على ضيفه كان بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة الحادية عشر للمسابقة المحلية.
أحرز هدف اللقاء الوحيد، البرتغالي رافائيل لياو في الدقيقة 56 من زمن المباراة.بهذه النتيجة، يحتل ليل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 25 نقطة بفارق 5 نقاط خلف باريس سان جيرمان (المتصدر ولم يلعب بعد مباراة الجولة).
فيما تجمد رصيد كان عند 11 نقطة في المركز الثالث عشر.
وأسفرت مباريات آخرى بنفس الجولة اليوم عن، فوز مونبيليه على مضيفه تولوز بثلاثية نظيفة، ونانت على مضيفه أميان بهدفين لهدف، بينما تعادل موناكو مع ضيفه ديغون بهدفين لكل منهما، وغانغون مع ستراسبورغ بهدف لكل فريق.
ويحمل باريس سان جيرمان لقب النسخة الأخيرة، ويعد سانت إيتيان أكثر الفرق تتويجًا باللقب في 10 مناسبات. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

يا "بطاطس" مين يشتريك؟!

محمود سلطان

ضرورة إعادة عجلة القيادة لمصر

فراج إسماعيل

صاعقة خاشجقى ..وفضح الأوهام القديمة

د. هشام الحمامي

الإلحاد في مصر.. والعالم!

د. حسام عقل

الشيخ الباقوري .. مواقف في إنكار البدع والمحدثات

د. عبد الآخر حماد

هواجس "أنثى".. ماذا لو بت يومًا "لاجئة"؟!

نيهال فرحات
شارك معنا

اخترنا لك

» أغرب ما فعله رئيس مدينة غمر لمحاربة "جنون البطاطس"
» سلطنة عُمان: حان الوقت للاعتراف بوجود إسرائيل
» بالفيديو: انفجار طائرة مالك نادي ليستر سيتي
» ارتفاع قتلى الهجوم على معبد يهودي ببنسلفانيا الأمريكية
» الزمالك يهزم الاتحاد السكندري بهدف «كاسونجو»
» بالأسماء.. انفعالات «الإعلاميين» تكشف ميولهم الكروية
» تطبيق «الطوارئ» ومحاكمات عاجلة لمحتكري البطاطس
» أردوغان: مصير الأسد سيقرره الشعب السوري
» «الزعفراني» متفقًا مع «الجبير»: الإخوان أجداد «داعش» و«القاعدة»
» حقيقة توحيد المناهج بالجامعات المصرية
» توفير ألبان الأطفال المستوردة بـ 50 جنيهًا

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • فجر

    04:48 ص

  • فجر

    04:48

  • شروق

    06:12

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:51

  • مغرب

    17:15

  • عشاء

    18:45

من الى
جابر عصفور
العقارات القديمة.. أقرأ «القانون» أطمن.. وأشوف «عيوبه» أتجنن
دواجن حية
فيسبوك
محرر المصريون في احد المدارس