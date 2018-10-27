  • الأحد 28 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر12:33 ص
بحث متقدم
أحمد موسى وأبو تريكة

شاهد: أحمد موسى يفتح النار من جديد على "أبوتريكة"

ترامب

أول تعليق لـ"ترامب" على حادث المعبد اليهودي

مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام

«الأعلى للإعلام»: لا تراخيص لمواقع «الإخوان» والسلفيين

أردوغان

أردوغان: إن لم تنجز السعودية سأتخذ هذا الموقف

توفيق عكاشة

«توفيق عكاشة» عن ارتفاع أسعار البطاطس: الإخوان السبب

الإعلامية مي الخرسيتي

بالفيديو.. إعلامية شهيرة تكشف عن محاولة اغتصابها

جابر عصفور

جابر عصفور: لهذا السبب صمتنا عن قتل خاشقجي

طوابير البطاطس

بالصور.. طوابير البطاطس تجتاح العاصمة والمحافظات

خالد العطية

قطر: 3 شروط للمصالحة

محمد صلاح

ماذا قالت الصحف العالمية عن تألق الملك «صلاح»؟

لـ 10ضحايا..

ارتفاع قتلى الهجوم على معبد يهودي ببنسلفانيا الأمريكية

عرب وعالم

الشرطة الأمريكة
الشرطة الأمريكة

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

الوحدات السكنية «نار» والشباب «حيران»

#

أول تعليق من "أردوغان" على هجوم "الأحواز"

#

أمريكا تفرض عقوبات جديدة على روسيا

#

أول إجراء من «أردوغان» ردًا على العقوبات الأمريكية

ارتفعت إلى 10 قتلى و6 مصابين حصيلة ضحايا الهجوم على معبد "شجرة الحياة" اليهودي، السبت، في مدينة بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا الأمريكية.
ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤولين إن "الهجوم تسبب بمقتل 10 وإصابة 6 بينهم 4 من رجال الشرطة".
ووصف مدير السلامة العامة في مدينة بيتسبرغ ويندي هيسريش مسرح الجريمة داخل المعبد الواقع في منطقة سكويرل هيل بأنه "أسوأ ما رأى على الإطلاق".
وأضاف للصحفيين: "المشهد بعد إطلاق النار في المعبد من أسوأ مشاهد الجريمة التي رأيتها على الإطلاق".
وأكد هيسريش أن "الحادث أدى إلى إصابة 6 أشخاص منهم 4 من رجال الشرطة".
وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت قناة "سي بي أس بيتسبرغ" المحلية، نقلاً عن متحدث أمني، أن إطلاق النار تسبب بمقتل 8 أشخاص على الأقل، وإن هناك عددا من الجرحى لم تتضح على الفور مدى خطورة إصاباتهم.
وأشار كريس توغنري المتحدث باسم شرطة "بيتسبيرغ"، أن "المشتبه به أصبح رهن الاحتجاز، وأن 3 من ضباط الشرطة أصيبوا بالرصاص".
كما أكد وجود إصابات متعددة، إلا أنه لم يكشف بالضبط عددهم.
وأضافت القناة أن المهاجم كان يصرخ "الموت لكل اليهود" أثناء دخول مبنى المعبد، الذي كان داخله عدد كبير من المصلين.
وتشير المعلومات الأولية إلى أن منفذ الهجوم مواطن يميني متطرف يدعى "روب باويرز" (48 عاما)، حسب القناة ذاتها.
وأصدر المكتب الصحفي لمحافظ ولاية بنسلفانيا توم وولف، الذي وصل إلى مكان الحادث، بيانا، جاء فيه أن "أعمال العنف من هذا القبيل غير مقبولة، ويجب أن نتكاتف معا ونتخذ خطوات لمنع تكرارها في المستقبل".
وأمر حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو شرطة الولاية بتشديد حماية المعابد اليهودية في المدينة وذلك على خلفية هجوم بيتسبرغ.
من جهته، أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن تضامنه مع أهالي وأقارب ضحايا الحادث.
ونشر نتنياهو فيديو على صفحته الرئيسية على "تويتر"، قال فيه: "تمزق قلبي وشعرت بالصدمة جراء الهجوم القاتل الذي شن على كنيس في مدينة بيتسبورغ، الشعب الإسرائيلي أجمع يحزن مع عائلات الضحايا".
كما قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، في تغريدة: "نتابع المعلومات حول إطلاق النار داخل المعبد اليهودي في بيتسبرغ.. ولم تعرف بعد دوافع مطلق النار".
وفي السياق نفسه، كتب ترامب في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "أتابع الأحداث الجارية في بيتسبرغ ببنسلفانيا، القوات الخاصة متواجدة في موقع الحادث، وجميع من في منطقة سكويرل هيل يجب أن يتخذوا مأوى".
وأضاف ترامب: "يبدو أن هناك عددا من الضحايا، احذروا من المهاجمين". 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

يا "بطاطس" مين يشتريك؟!

محمود سلطان

ضرورة إعادة عجلة القيادة لمصر

فراج إسماعيل

صاعقة خاشجقى ..وفضح الأوهام القديمة

د. هشام الحمامي

الإلحاد في مصر.. والعالم!

د. حسام عقل

الشيخ الباقوري .. مواقف في إنكار البدع والمحدثات

د. عبد الآخر حماد

هواجس "أنثى".. ماذا لو بت يومًا "لاجئة"؟!

نيهال فرحات
شارك معنا

اخترنا لك

» أغرب ما فعله رئيس مدينة غمر لمحاربة "جنون البطاطس"
» سلطنة عُمان: حان الوقت للاعتراف بوجود إسرائيل
» بالفيديو: انفجار طائرة مالك نادي ليستر سيتي
» ارتفاع قتلى الهجوم على معبد يهودي ببنسلفانيا الأمريكية
» الزمالك يهزم الاتحاد السكندري بهدف «كاسونجو»
» بالأسماء.. انفعالات «الإعلاميين» تكشف ميولهم الكروية
» تطبيق «الطوارئ» ومحاكمات عاجلة لمحتكري البطاطس
» أردوغان: مصير الأسد سيقرره الشعب السوري
» «الزعفراني» متفقًا مع «الجبير»: الإخوان أجداد «داعش» و«القاعدة»
» حقيقة توحيد المناهج بالجامعات المصرية
» توفير ألبان الأطفال المستوردة بـ 50 جنيهًا

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • فجر

    04:48 ص

  • فجر

    04:48

  • شروق

    06:12

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:51

  • مغرب

    17:15

  • عشاء

    18:45

من الى
جابر عصفور
العقارات القديمة.. أقرأ «القانون» أطمن.. وأشوف «عيوبه» أتجنن
دواجن حية
فيسبوك
محرر المصريون في احد المدارس