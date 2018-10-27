» بالفيديو: انفجار طائرة مالك نادي ليستر سيتي

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انفجار فى محيط السفارة الأمريكية بـ"جاردن سيتى"

تحطمت مروحية مالك نادي ليستر سيتي لكرة القدم خارج إستاد "كينج باور" عقب المباراة ضد وست هام.
ومن غير المعروف ما إذا كان مالك النادي، فيتشاى سريفادانابرابا، في المروحية وقت تحطمها أم لا، حسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية.
وأظهرت صور من خارج الإستاد حريق كبير في موقف السيارات التابع للنادي؛ حيث هرعت سيارات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى المكان.


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