أول تعليق لـ"ترامب" على حادث المعبد اليهودي

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أعلنت السلطات المحلية في مدينة بيتسبرج بولاية بنسلفانيا ارتفاع عدد ضحايا الهجوم على معبد يهودي في المدينة، إلى 11 قتيلا و6 مصابين.
ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت، الحادث بأنه «مرعب» قائلاً إن مطلق النار قيد الاعتقال.
وأضاف ترامب في لقاء مع مؤيدين له بولاية انديانا في إطار حملة تتعلق بانتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي، أن السلطات الفيدرالية تعمل على دعم قوات الشرطة المحلية وفي إطلاق تحقيق كامل وشامل في الحادث.
ووفقا لقناة «سي إن إن» الأمريكية،تابع ترامب قائلاً: إن الحادث شر محض ومن الصعب تصديقه أو تخيله، وأوضح الرئيس الأمريكي أنه تحدث مع مسئولى بنسلفانيا حول هذه القضية للإطلاع على معلومات حول التحقيق في حادث إطلاق النار.
وأعرب ترامب عن تعازيه لأسر ضحايا حادث بنسلفانيا وعن المصابين من الموظفين الحكوميين في الحادث قائلاً :«إنهم تحلوا بالشجاعة في عملهم».

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