"الغزل والنسيج" تكشف حقيقة الاستغناء عن العاملين

27 أكتوبر 2018 - 11:43 م

كشف الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، عن حقيقة ما تردد عن تسريح مجموعة من العمالة الفنية بمصانع الشركة نافيا الأمر جملة وتفصيلا، ومشيرا إلى أنه سيتم افتتاح مركز تدريب للغزل والنسيج، وخلال 3 سنوات ستحقق الشركة الكثير من الأرباح.



وأوضح رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، الذي يُعرض على شاشة «سي بي سي cbc»، السبت: «بعض شركات النسيج سيتم تطويرها في محلها، لكن بعض الشركات سيتم نقلها من المناطق السكنية إلى مناطق أخرى، وسيتم إنشاء مصنع للغزل والنسيج في كفر الشيخ، سيوفر العديد من فرص العمل».?



وأضاف أن إغلاق بعض المصانع ونقلها جاء بسبب تهالكها، ووجودها داخل الوحدات السكنية التي تؤثر على صحة المواطنين، «وهي مشكلة يعجز الجميع عن حلها».

