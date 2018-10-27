» أغرب ما فعله رئيس مدينة غمر لمحاربة "جنون البطاطس"

27 أكتوبر 2018 - 11:55 م

أكد سعد الفرماوي، رئيس مدينة غمر، أنه توجه إلى تجار الجملة لرصد أسعار البطاطس التي يبيعون بها لتجار التجزئة.



وأضاف "الفرماوي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي" على فضائية "صدى البلد": "قابلت تاجر تجزئة معه سيارة محملة بطاطس، بعد شرائه الكيلو بـ 5 جنيهات ونصف، وتوجهت معه إلى السوق واصطحبنا مباحث التموين التاجر وباع التاجر الكيلو بـ 6 ونصف جنيهات وحقق مكسبا كبيرا".

