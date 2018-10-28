  • الأحد 28 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر12:33 ص
بحث متقدم
أحمد موسى وأبو تريكة

شاهد: أحمد موسى يفتح النار من جديد على "أبوتريكة"

ترامب

أول تعليق لـ"ترامب" على حادث المعبد اليهودي

مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام

«الأعلى للإعلام»: لا تراخيص لمواقع «الإخوان» والسلفيين

أردوغان

أردوغان: إن لم تنجز السعودية سأتخذ هذا الموقف

توفيق عكاشة

«توفيق عكاشة» عن ارتفاع أسعار البطاطس: الإخوان السبب

الإعلامية مي الخرسيتي

بالفيديو.. إعلامية شهيرة تكشف عن محاولة اغتصابها

جابر عصفور

جابر عصفور: لهذا السبب صمتنا عن قتل خاشقجي

طوابير البطاطس

بالصور.. طوابير البطاطس تجتاح العاصمة والمحافظات

خالد العطية

قطر: 3 شروط للمصالحة

محمد صلاح

ماذا قالت الصحف العالمية عن تألق الملك «صلاح»؟

مقتل قيادي في تحرير الشام على يد مجهولين في حلب

عرب وعالم

تحرير الشام
تحرير الشام

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

ماكرون وميركل يتبنيان موقف منسق أوروبا بشأن «خاشقجي»

#

صدمة جديدة لـ"الجولاني" بسبب هذا الشيء!

#

الانشقاقات تضرب تنظيم " الجولاني"

#

مفاجآت صادمة عن والد خطيبة "طالب الرحاب"

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مجهولين اغتالوا قياديا ميدانيا مع مرافقه في هيئة تحرير الشام في حلب السورية.
وقال المرصد، الذي يتخذ من لندن مقرا له في بيان، أوردته قناة «روسيا اليوم» مساء السبت، إن مسلحين مجهولين قاموا بإلقاء قنبلة على منزل القيادي في هيئة تحرير الشام في منطقة المهندسين بالضواحي الغربية لمدينة حلب، الأمر الذي أدى إلى مقتله ومرافقه.
وأشار البيان إلى أن عدد من اغتيلوا في ريف حلب وإدلب وحماة ارتفع إلى 379 شخصا، منذ أبريل الماضي، مؤكدا أن من بين الضحايا مدنيين بينهم نساء وأطفال وعدد من المسلحين ينتمون إلى الفصائل العاملة في محافظة إدلب.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

يا "بطاطس" مين يشتريك؟!

محمود سلطان

ضرورة إعادة عجلة القيادة لمصر

فراج إسماعيل

صاعقة خاشجقى ..وفضح الأوهام القديمة

د. هشام الحمامي

الإلحاد في مصر.. والعالم!

د. حسام عقل

الشيخ الباقوري .. مواقف في إنكار البدع والمحدثات

د. عبد الآخر حماد

هواجس "أنثى".. ماذا لو بت يومًا "لاجئة"؟!

نيهال فرحات
شارك معنا

اخترنا لك

» أغرب ما فعله رئيس مدينة غمر لمحاربة "جنون البطاطس"
» سلطنة عُمان: حان الوقت للاعتراف بوجود إسرائيل
» بالفيديو: انفجار طائرة مالك نادي ليستر سيتي
» ارتفاع قتلى الهجوم على معبد يهودي ببنسلفانيا الأمريكية
» الزمالك يهزم الاتحاد السكندري بهدف «كاسونجو»
» بالأسماء.. انفعالات «الإعلاميين» تكشف ميولهم الكروية
» تطبيق «الطوارئ» ومحاكمات عاجلة لمحتكري البطاطس
» أردوغان: مصير الأسد سيقرره الشعب السوري
» «الزعفراني» متفقًا مع «الجبير»: الإخوان أجداد «داعش» و«القاعدة»
» حقيقة توحيد المناهج بالجامعات المصرية
» توفير ألبان الأطفال المستوردة بـ 50 جنيهًا

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • فجر

    04:48 ص

  • فجر

    04:48

  • شروق

    06:12

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:51

  • مغرب

    17:15

  • عشاء

    18:45

من الى
جابر عصفور
العقارات القديمة.. أقرأ «القانون» أطمن.. وأشوف «عيوبه» أتجنن
دواجن حية
فيسبوك
محرر المصريون في احد المدارس