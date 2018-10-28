هذا ما قاله وائل الإبراشي عن "معركة البطاطس"

أكد الإعلامي وائل الإبراشي، أن معركة البطاطس هي معركة تحدي لهزيمة الاحتكار، معقبًا: "لو ماهزمناش الاحتكار في البطاطس كانت كل السلع هتزيد".



وأشار "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء السبت، إلى أن البطاطس سلعة أساسية شعبية لدى المواطنين، لذلك تم احتكارها من قبل بعض التجار، لافتَا إلى أن الانتصار في هذه المعركة كان انتصارًا في معركة الغلاء والاحتكار.

