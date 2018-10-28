هكذا انتصرت الأمم المتحدة للنقاب والمنتقبات

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أكد الدكتور عبدالله رشدي، إمام مسجد السيدة نفيسة السابق، أن منع ارتداء النقاب يعد انتهاكًا لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أنه لا يوجد قانون في العالم يمنع شخص من ارتداء من ما يريده.
وأوضح "رشدي"، خلال حواره مع الإعلامي هاني عبدالرحيم ببرنامج "أحلام مواطن" عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن بيان لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة عن النقاب كان قويًا جدا، وأسكت كل من يتطاول على المنتقبات.
وتابع "رشدي" أن هناك أمور دينية لا جدال عليها منها الحجاب، بينما النقاب هناك مدرسة ترى أنه واجب، ومدرسة أخرى ترى أنه مستحب.


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