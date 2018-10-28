» الجبير: قضية خاشقجي باتت مادة "هيستيريا"

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السعودية ترفض طلب أردوغان بشأن قتلة "خاشقجي"

رفضت السعودية طلب أنقرة تسليمها 18 سعوديا يشتبه بتورطهم بقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي. جاء ذلك في تصريحات لوزير الخارجية السعودي عادل الجبير في البحرين. الجبير أيضا: "سنعرف الحقيقة وسنعاقب المسؤولين ونضع آلية حتى لا يتكرر ذلك بعد الآن".
وأضاف الوزير السعودي في مؤتمر "حوار البحرين" الذي تستضيفه المنامة وينظمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن "بشأن مسألة التسليم، هؤلاء الأفراد مواطنون سعوديون. إنهم موقوفون في السعودية والتحقيق يجري في السعودية وستتمّ ملاحقتهم في السعودية".
وجاء تصريح الجبير ردا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي كرر مطالبته الرياض بتسليم المشتبه بهم في قضية قتل خاشقجي للقضاء التركي. وقال أردوغان متوجها بكلامه للرياض إن خاشقجي "قتل وهذا واقع. لكن أين هو؟ أين جثته؟ (...) من أصدر مثل هذا الأمر؟ يجب أن تفسر السلطات (السعودية) ذلك".
وأضاف الجبير خلال مؤتمر البحرين أن علاقات السعودية مع الولايات المتحدة "ثابتة وصلبة" وسط ما وصفه بأنه "هيستيريا إعلامية" بشأن مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر والذي أثار انتقادات دولية وأدى لتوتر العلاقات بين المملكة والغرب. ويأتي كلام الجبير إثر تصريحات وصفت بـ "القوية" لوزير الدفاع الأمريكي حول قضية خاشقجي.
الوزير السعودي أشار إلى أن جهات إنفاذ القانون السعودية، تعمل مع نظيراتها التركية في التحقيق. وعن العلاقات مع أنقرة قال  الجبير إن تركيا دولة صديقة و"لدينا علاقات تجارية واستثمارية جيدة معها".

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