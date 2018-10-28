تعليق ناري لـ"أديب" على الزيادة السكانية .. هذا ما قاله

استنكر الإعلامي عمرو أديب إعلان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء زيادة عدد سكان مصر بمعدل 230 ألف نسمة خلال أكتوبر الجاري.



وتساءل، في برنامجه «الحكاية» على فضائية «إم بي سي مصر»، مساء السبت: «الناس دي هتاكل منين؟ هتتعلم فين؟ ومحدش يقول لي الصين مليار وحاجة، أنت مش الصين».

وتساءل، في برنامجه «الحكاية» على فضائية «إم بي سي مصر»، مساء السبت: «الناس دي هتاكل منين؟ هتتعلم فين؟ ومحدش يقول لي الصين مليار وحاجة، أنت مش الصين».