» كيف برر المتهم بمعاشرة شقيقته جريمته البشعة في التحقيقات؟

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أخ يعاشر شقيقته

تمكنت وحدة مباحث الباجور بالمنوفية من القبض على عاطل عقب بلاغ من والده وشقيقته يتهمانه في بمعاشرة الأخيرة جنسيًا وحملها سفاحًا منه.

وتلقى اللواء سمير أبو زامل - مدير أمن المنوفية - إخطارًا من وحدة مباحث الباجور بحضور "م أم " - 53 سنة - عامل بإحدى الهيئات الحكومية ، ونجلته "ي م أ م" - 20 سنة - حاصلة على دبلوم تجارة ، واتهما فيه "أ. م م" 27 سنة - نجل الأول وشقيق الثانية - بمعاشرتها جنسيا حتى حملت منه سفاحا .

وبسؤال المتهم حول الواقعة أنكر المنسوب إليه وأكد أن الاتهامات من والده كيدية بسبب سوء سمعة شقيقته ، تحرر المحضر رقم 7553 إداري الباجور لسنة 2018، وكلفت وحدة المباحث بالتحري عن الواقعة.

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