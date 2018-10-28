طليق الفنانة الراحلة غنوة يثير الجدل بعدة تدوينات نارية

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تسبب أمير عبد الباقي - طليق الفنانة الراحلة غنوة - في موجة كبيرة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلانه عن منعه من رؤية نجله ياسين .

وقال "عبد الباقي" في سلسلة تدوينات: "اللي يمنع ابن يتيم الأم من إن ابوه يحتضنه ويحتويه ويربيه يبقى هو ده المفسد في الأرض".

وأضاف: "عشان بس نحط النقط على الحروف وماحدش دماغه توديه بعيد الفنانة أنغام اختي اللي بحبها وبحترمها لأنها انسانة من الدرجة الاولى وعمي وابويا التاني الموسيقار محمد على سليمان والصالحين من الناس ليس لهم علاقة بمنشوراتي فيما يخص ابني والمقصود عارف نفسه والله المستعان".

ونشر فيديو لنجله يغني أغنية شعبية بعنوان "هات سيجارة" ، وعلق عليها قائلًا: "هذه هي النشأة المتوقعة حين وجود ابني في المستنقع الأسفل".

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