ترامب يضع نفسه في موقف محرج ومذيعة BBC تصدمه

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ترامب
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ترامب

مذيعة بي بي سي

وضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه في موقف محرج بعدما حاول مغازلة "سنيف ماغوفرن" - مذيعة BBC" - خلال لقائه معها .

وكشفت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن ترامب قال لمذيعتها خلال حوار جمعهما سويًا: "أنتِ جميلة" .. فردت قائلة: "سمعت مغازلة أفضل في بار محلي".

وأضافت المذيعة: "ترامب قال لي سوف أغادل الغرفة الآن لإعادة ترتيب مظهري لأن الناس لو رأونا الآن فسوف يحدقون بجمالك ولن يستمع أحد لكلامي".

وتابعت: "يبدو أنه ظن إمكانية أن ينزع أسلحتي الإعلامية بهذه الطريقة ".

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