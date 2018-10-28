ترامب يضع نفسه في موقف محرج ومذيعة BBC تصدمه

أحمد عادل شعبان
وضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه في موقف محرج بعدما حاول مغازلة "سنيف ماغوفرن" - مذيعة BBC" - خلال لقائه معها .
وكشفت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن ترامب قال لمذيعتها خلال حوار جمعهما سويًا: "أنتِ جميلة" .. فردت قائلة: "سمعت مغازلة أفضل في بار محلي".
وأضافت المذيعة: "ترامب قال لي سوف أغادل الغرفة الآن لإعادة ترتيب مظهري لأن الناس لو رأونا الآن فسوف يحدقون بجمالك ولن يستمع أحد لكلامي".
وتابعت: "يبدو أنه ظن إمكانية أن ينزع أسلحتي الإعلامية بهذه الطريقة ".
ظهر11:44 ص
فجر
04:48
شروق
06:12
ظهر
11:44
عصر
14:51
مغرب
17:15
عشاء
18:45