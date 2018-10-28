تعرف على الفتاة التى أغضبت "أديب" على الهواء

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عقب الإعلامي عمرو أديب، على تصديق الكثيرين لما نشرته فتاة مصرية تدعى سارة على سبيل المزاح بشأن تقديمها اقتراحا لوكالة ناسا لشواء اللحوم أسفل الصواريخ.

وقال خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي  مصر"، منفعلاً: "يا جدعان صواريخ إيه اللي تشوي لحمة".

وتبع أن مزاح الفتاة المصرية أثبت كم العبث الموجود على مواقع التواصل الاجتماعي، موجهًا رسالة إلى المصريين: "أرجوكم افهموا ليس كل ما ينشر يصدق".

شاهد الفيديو..

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