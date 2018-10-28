"الأرصاد": الأحوال الجوية استقرت.. ولكن

28 أكتوبر 2018 - 09:02 ص

أكد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إنهاء حالة عدم استقرار الأحوال الجوية ، وأن هناك حالة تحسن على كل أنحاء الجمهورية.

وأضاف "عبد العال"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "القاهرة والناس"، أن فرص سقوط الأمطار، وتساقط الرياح انتهت، والشيء الوحيد المؤثر على المواطنين هو الشبورة المائية بالقرب من المسطحات المائية، والأراضي الزراعية.

وتابع رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة تتراوح ما بين 27 و28 درجة مأوية، وستصل ليلا لـ18 درجة، مطالبًا المواطنين بارتداء الجواكت ليلاً والصباح الباكر.