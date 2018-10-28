تعرف علي سعر الدولار مقابل الجنيه

28 أكتوبر 2018 - 09:21 ص

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 28 أكتوبر.

وسجل السعر في البنك الأهلي المصري 17.79 جنيه للشراء و17.87 جنيه للبيع، وبنك مصر17.79 جنيه للشراء 17.89 جنيه للبيع، بنك القاهرة 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع والبنك التجاري الدولي 17.86 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.

وفي مصرف أبوظبي الإسلامي، بلغ السعر 17.87 للشراء و17.95 جنيه للبيع، بنك الإسكندرية 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع، البنك الأهلي اليوناني 17.86 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع، والبنك العربي الأفريقي الدولي 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.