بالفيديو.. لحظة انفجار طائرة مالك نادي "ليستر سيتى"

28 أكتوبر 2018 - 10:12 ص

انفجرت طائرة رجل الأعمال فيكاي سريفادهانابرابا مالك نادي ليستر سيتي الإنجليزي في مرآب سيارات النادي بعد انتهاء احد لقاءات الفريق في "البريميرليج".

وخرجت المروحية عن السيطرة وتحطمت على بعد أمتار قليلة من أرض الملعب بعد حوالي ساعة واحدة من نهاية المباراة.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، ذكر شاهد أن الهليكوبتر تجاوزت الإستاد قبل أن تبدأ في الدوران حول نفسها، وسقطت بعد ذلك على الأرض وتحولت إلى ألسنة لهب.

شاهد الفيديو..



