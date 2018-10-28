"كان معي 100مليار جنيه فى سن صغيرة والغلابة مش سكتى"

28 أكتوبر 2018 - 10:15 ص

نشر رجل الأعمال أشرف السعد والمقيم بلندن منذ 20 عامًا صورة له وهو يبلغ من العمر 28 عامًا.

وعلق على الصورة التى نشرها بحسابه بـ"تويتر" بقوله "الصورة دى كان عمري 28 سنة وكان فى حسابي ما يعادل مائة مليار جنيه اليوم وكنت رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات يعمل بها 11 ألف موظف".

وتفاعل رواد تويتر حيث وجه محمود موسي رسالة إليه قائلًا: "أيام كنت تستغل الدين للاستيلاء على أموال الناس الغلابة".

فيما رد "السعد" بقوله: "للأسف ما كنتش بقبل أقل من مائة ألف دولار يعني الغلابة مش سكتي".