منظور: دعوة "ميركل" للرئيس السيسي تعكس قوة مصر

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انجيلا ميركل

المستشارة الالمانية

الرئيس عبد الفتاح السيسى

أشاد الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، بدعوة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للرئيس عبد الفتاح السيسي لزيارة ألمانيا اليوم الأحد ولمدة 4 أيام للمشاركة في أعمال القمة المصغرة للقادة الأفارقة رؤساء الدول والحكومات أعضاء المبادرة الألمانية للشراكة مع إفريقيا في إطار مجموعة العشرين قائلا:"تعكس مدى قوة مصر وتأثيرها على الرأي العام الدولي".

وقال منظور، في تصريحات صحفية إنه في السنوات الأخيرة الماضية شهدت العلاقات المصرية الألمانية تطورًا ملحوظًا بتوقيع العديد من الاتفاقيات ومُذكرات التفاهم التي تستهدف تنشيط حركة الاستثمارات الألمانية على أرض مصر، مُؤكدًا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في عام 2016،  5 مليارات و567 مليون يورو بزيادة 10% عن عام 2015، كما بلغت الاستثمارات الألمانية في مصر حتى يناير 2017 نحو 619.2 مليون دولار في قطاعات المواد الكيماوية وصناعة السيارات والاتصالات والحديد والصلب والبترول والغاز والأدوات الصحية ومكونات السيارات.

كنا أكد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن عدد الشركات الألمانية العاملة في السوق المصري تبلغ 1048 حتى 31 يوليو 2017، مُشيرًا إلى أن حجم استثمارات ألمانيا في القطاع الزراعي بمصر بلغت 34.5 مليون دولار بعدد 33 شركة، وسجل الاستثمار الألماني بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 21.3 مليون دولار، وبلغت الاستثمارات في قطاع السياحة بـ 114 مليون دولار.

وتابع:"من المُؤكد سيطرح ملفات مواجهة الدول الداعمة للإرهاب وتطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا واليمن على طاولة النقاش بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والمستشار الألمانية أنجيلا ميركل تزامنًا وأن مصر سترأس الاتحاد الأفريقي العام القادم 2019.

 


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