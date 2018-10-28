  • الأحد 28 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر11:36 ص
بحث متقدم
مرسى والعادلى

"العادلى" يواجه "مرسى" فى "اقتحام الحدود الشرقية"

المغامسي لمنتقدي فتواه عن خاشقجي : " عفا الله عنكم"

المغامسى لمنتقدى فتواه عن خاشقجى: "عفا الله عنكم"

إبطال مفعول قنبلة تزن 500 كيلو وسط العاصمة الألمانية

تفاصيل انفجار قنبلة أسفل سيارة ضابط بحلوان

منفذ الهجوم

هذا ما قاله منفذ هجوم المعبد اليهودى لفريق التحقيق

سر دعوة بوتفليقة لـ"وردة" بعد حملة مبارك

سر دعوة بوتفليقة لـ"وردة" بعد حملة مبارك

ارشيف

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلى والوصل الإماراتي

وزير التعليم

مفاجأة مدوية عن معلم الإسكندرية المعتدى على طلابه

ساويرس يسخر من مذيع الجزيرة بهذا اللفظ

ساويرس يسخر من مذيع الجزيرة بهذا اللفظ

الإعلامي عمرو أديب

بالفيديو.. أديب: "مصر كلها بتاخد دروس خصوصية"

عكاشة

عكاشة عن أزمة البطاطس: "الإخوان السبب وبالدليل"

قمة مصرية فى نهائي "أفريقيا اليد" بكوت ديفوار

الرياضة

اؤشيف
اؤشيف

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

يد الزمالك تتأهل إلى نهائي أبطال إفريقيا

#

الأهلي يهزم فونيكس الجابوني 28 - 20

#

بعثة الأهلي تغادر مطار القاهرة

#

يد الزمالك تواجه المعلب التونسي وديًا

تمكن قطبا الكرة المصرية "الأهلى والزمالك"، من التأهل لنهائى بطولة اليد الأفريقية للأندية المقامة حالياً فى العاصمة الإيفوارية أبيدجان.

ويلتقى الفريقان فى تمام الساعة السابعة مساء اليوم الأحد فى المباراة النهائية للبطولة

ويسعى الزمالك "حامل اللقب" لتحقيق اللقب الحادى عشر والحصول على"الأكثر تتويجًا"، بينما يطمح الفريق الأحمر فى خطف النجمة السادسة أفريقيا.

وتأهل الزمالك إلى النهائى بالفوز على شبيبة كينشاسا الكونغولى بنتيجة 30 /25 فى نصف النهائى الذى أقيم أول أمس الجمعة، بينما تأهل الأهلى بالفوز على المجمع الجزائرى البترولى بنتيجة  27 /20.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

يا "بطاطس" مين يشتريك؟!

محمود سلطان

ضرورة إعادة عجلة القيادة لمصر

فراج إسماعيل

صاعقة خاشجقى ..وفضح الأوهام القديمة

د. هشام الحمامي

الإلحاد في مصر.. والعالم!

د. حسام عقل

الشيخ الباقوري .. مواقف في إنكار البدع والمحدثات

د. عبد الآخر حماد

هواجس "أنثى".. ماذا لو بت يومًا "لاجئة"؟!

نيهال فرحات
شارك معنا

اخترنا لك

» سيدة للمحكمة: "زوجى مدمن ورافض الإنفاق على الأطفال"
» شاهد.. خطأ فادح ارتكبته زوجة الأمير هارى
» انتحار سيدة بسبب خلافات زوجية بالبحيرة
» «نقيب الفلاحين» يكشف مفاجأة عن أزمة «البطاطس»
» قمة مصرية فى نهائي "أفريقيا اليد" بكوت ديفوار
» الأهلى يعلن أسعار تذاكر مباراة نهائى أفريقيا
» وداعا للأنسولين.. علاج جديد لمرضى السكرى
» محاكمة موظف عرض زوجته فى شبكة تبادل زوجات
» مصرع 13 شخصًا فى انفجار منجم فحم بالصين
» التضامن: صرف معاشات نوفمبر فى هذا الموعد
» التعليم لمعلمى الدروس الخصوصية: "هتتسجنوا"

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • ظهر

    11:44 ص

  • فجر

    04:48

  • شروق

    06:12

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:51

  • مغرب

    17:15

  • عشاء

    18:45

من الى
جابر عصفور
العقارات القديمة.. أقرأ «القانون» أطمن.. وأشوف «عيوبه» أتجنن
دواجن حية
فيسبوك
محرر المصريون في احد المدارس