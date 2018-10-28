» قمة مصرية فى نهائي "أفريقيا اليد" بكوت ديفوار

28 أكتوبر 2018 - 10:16 ص

تمكن قطبا الكرة المصرية "الأهلى والزمالك"، من التأهل لنهائى بطولة اليد الأفريقية للأندية المقامة حالياً فى العاصمة الإيفوارية أبيدجان.

ويلتقى الفريقان فى تمام الساعة السابعة مساء اليوم الأحد فى المباراة النهائية للبطولة

ويسعى الزمالك "حامل اللقب" لتحقيق اللقب الحادى عشر والحصول على"الأكثر تتويجًا"، بينما يطمح الفريق الأحمر فى خطف النجمة السادسة أفريقيا.

وتأهل الزمالك إلى النهائى بالفوز على شبيبة كينشاسا الكونغولى بنتيجة 30 /25 فى نصف النهائى الذى أقيم أول أمس الجمعة، بينما تأهل الأهلى بالفوز على المجمع الجزائرى البترولى بنتيجة 27 /20.