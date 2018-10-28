» «نقيب الفلاحين» يكشف مفاجأة عن أزمة «البطاطس»

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ارتفاع اسعار

نقيب الفلاحين

حسين صدام

ازمة البطاطس

علق «حسين أبو صدام » نقيب الفلاحين  على أزمة ارتفاع  أسعار البطاطس في الأسواق، مؤكدًا أن سبب ذلك  فساد المبيدات المستخدمة في زراعتها، لافتًا الي البطاطس المتواجدة حالياً داخل الأسواق «ثلاجات ومخزنة».

 وأضاف «أبوصدام »  خلال استضافته تلفزيونيًا  ببرنامج هنا العاصمة عبر فضائية  «سي بي سي » مساء أمس السبت، أن الفلاح  المصري يعاني من أزمة حقيقية بداية من العام الماضي، خاصةً بعد تعرضهم لخسائر ، مضيفًا أن المحاصيل المستخدمة في زراعة المحاصيل أصبحت باهظة الثمن ولا يستطيع الفلاح شراءها.

وطالب «حسين أبو صدام» نقيب الفلاحين في آخر لقائه، وزير الزراعة الدكتور «عز الدين أبو ستيت»، بسرعة تطهير موظفي ومسئولي وزارة الزراعة الذين يسعون في جلب الفساد داخل الدولة بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار.

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