» «نقيب الفلاحين» يكشف مفاجأة عن أزمة «البطاطس»

28 أكتوبر 2018 - 10:18 ص

علق «حسين أبو صدام » نقيب الفلاحين على أزمة ارتفاع أسعار البطاطس في الأسواق، مؤكدًا أن سبب ذلك فساد المبيدات المستخدمة في زراعتها، لافتًا الي البطاطس المتواجدة حالياً داخل الأسواق «ثلاجات ومخزنة».

وأضاف «أبوصدام » خلال استضافته تلفزيونيًا ببرنامج هنا العاصمة عبر فضائية «سي بي سي » مساء أمس السبت، أن الفلاح المصري يعاني من أزمة حقيقية بداية من العام الماضي، خاصةً بعد تعرضهم لخسائر ، مضيفًا أن المحاصيل المستخدمة في زراعة المحاصيل أصبحت باهظة الثمن ولا يستطيع الفلاح شراءها.