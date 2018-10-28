عمرو وطني: زيارة الرئيس السيسى لألمانيا ستحقق مكاسب اقتصادية كبيرة

28 أكتوبر 2018 - 10:19 ص

أكد عمر وطني، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى ألمانيا اليوم والتى ستستمر لمدة 4 أيام لبحث التعاون الثنائى بين البلدين على ستحقق مكاسب اقتصادية كبيرة.

وقال وطني، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى العاصمة الألمانية برلين سيكون لها مكتسبات بالغة الأهمية وعلي رأسها تطورت وتعميق العلاقات المصرية الألمانية، وانعكاسات إيجابية على المستوى الاقتصادي.

وأضاف وطني، في تصريحات صحفية أن هذه الزيارة ستعزز التعاون بين مصر وألمانيا فى مجالات مختلفة مثل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة من خلال توقيع ضمانات للصادرات والاستثمارات لتمهيد الطريق أمام إبرام المزيد من الاتفاقات التجارية لزيادة حجم الاستثمارات داخل مصر.

وأشار نائب "مستقبل وطن"، إلى أن التواجد المصري في تلك لقاءات استثماريه تخلق مناخا استثماريا جيدًا مصر بحاجة إليه، مؤكدا إصرار الرئيس السيسي لتفعيل التعاون ما بين مصر ومجموعة العشرين في مختلف المجالات التنموية والاقتصادية، مما ستخلق فرص عمل كثيرة للشباب.