» انتحار سيدة بسبب خلافات زوجية بالبحيرة

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خلافات زوجية

انتحار ربة منزل

أقدمت ربة منزل على الانتحار شنقًا بـ"عزبة جنيدي"، بمحافظة البحيرة، اليوم الأحد، بسبب خلافات زوجية.

وردت معلومات للواء جمال الرشيدي، مدير أمن البحيرة، يفيد بوفاة سيدة داخل منزلها بناحية عزبة جنيدي بدائرة المركز.

وتبين وجود جثة "سهام ح ك" 27 سنة ربة منزل، ومقيمة بطرف زوجها بذات الناحية ترتدي كامل ملابسها مسجاة على ظهرها داخل غرفة بشقة تحت الإنشاء بالطابق الثاني بذات المنزل وبمناظرتها تبين وجود سحجات حول الرقبة، ووجود حبل معلق بسقف الغرفة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المحمودية العام.

وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بتقريره وجود سحجات كاملة حول الرقبة إدعاء اختناق عن طريق حبل أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية، وتوقف بعضلة القلب والتنفس ولا يمكن الجزم بوجود شبهة جنائية من عدمه.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.


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