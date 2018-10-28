هذا ما قاله منفذ هجوم المعبد اليهودى لفريق التحقيق

28 أكتوبر 2018 - 10:24 ص

كشف ضباط بالشرطة الأمريكية، في ولاية بنسلفانيا، عن أن روبيرت بورز، منفذ هجوم إطلاق النار داخل معبد يهودي يسمى "شجرة الحياة" بأمريكا، وقال إنه "يريد الموت لكل اليهود" وفقًا لما نقلته قناة WTAE المتعاونة مع CNN.

وأضاف منفذ الهجوم أن "اليهود يقومون بأعمال إبادة جماعية ضد شعبه"، وذلك بعد إصابته بجروح خلال تبادل إطلاق النار مع قوات التدخل السريع الأمريكية، حيث أدلى بهذا التصريح لأحد أعضاء الفريق خلال احتجازه وتلقيه العناية الطبية.

يذكر أن حصيلة قتلى هذا الهجوم ارتفعت لتصبح 11 قتيلاً، ثلاثة منهم نساء وثمانية رجال، في المعبد الواقع في مدينة بتسبرج بولاية بنسلفانيا الأمريكية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد نشر تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر" في أعقاب الهجوم، أكد فيها أن يتابع مجريات الأحداث في بنسلفانيا وطالب سكان المنطقة المستهدفة بالبقاء في منازلهم، وكشف عن وجود عدد من الإصابات.