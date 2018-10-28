سر دعوة بوتفليقة لـ"وردة" بعد حملة مبارك

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حفل تكريم

وردة

كشف الكاتب الدبلوماسي "إبراهيم رماني" عن كواليس إحياء الفنانة وردة الجزائرية لحفل جزائري بناء، علي دعوة من الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.

وأضاف رماني  في كتابه "الذاكرة المتقدة " أن وردة   كانت مترددة في زيارتها للجزائر ، حيث يقول : إنها كانت متخوفة من أداء إلياذة الجزائر لضيق الوقت، لكن بعد قبول الدعوة قالت : " أنا شاوية من أرض الأحرار، لا أتأخر أبدا عن بلدي الجزائر".. كان هذا رد الفنانة الراحلة " وردة الجزائرية"، عندما جاءتها دعوة لإحياء حفل بالجزائر".

وأوضح أن الدعوة كانت بسبب الحملة التي تعرضت لها في القاهرة عندما غنت في أعياد أكتوبر عام 1997،  وخاطبت الرئيس حسني مبارك بعبارة "مش كده يا ريس"، وهي تستعد لأداء بعض أغانيها الجديدة التي قالت إن الشباب يحبونها، فغضب الرئيس وطالتها حملة أدت إلى منع أغانيها في الإذاعات والتلفزيونات ودخلت بعدها في حالة كآبة. وأوضح أن وردة فكرت في الاعتزال في تلك الفترة ، حيث جاء حفل 1999 لرد الاعتبار لوردة ورفع معنوياتها، وقد حظيت بتكريم رئاسي في 2004.

كما  أن الفنان الراحل محمد فوزي، تم تكريمه من قبل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، بعد تلحينه النشيد الوطني لدولة الجزائر.

وأضاف منير فوزي، نجل الفنان الراحل  خلال لقاء تليفزيوني عبر فضائية "DMC " المصرية،  أن النشيد الوطني الجزائري كان من تأليف أحد الجزائريين خلال فترة تواجده بالسجن، فقام والده بتلحين النشيد على نفقته الخاصة بعد أن استقدم فرقته الموسيقية، حيث إن جميع التكاليف تحملها والده محمد فوزي من ماله الخاص، وكرمه الرئيس "بوتفليقة" فيما بعد.

وفي ذات السياق أشار رماني إلي أن ماجدة الصباحي التي أدت دور "بوحيرد" في فليم سينمائي غضبت وقررت عدم زيارة الجزائر عندما حلت ضيفة على "مهرجان عنابة" في 1986 ، ولم تلق الترحيب الذي كانت تتوقع من الإعلام، حيث تمت دعوتها من طرف لخضر بن تركي مدير الديوان الوطني للثقافة والإعلام في 1995، وتم تكريمها من طرف وزارة المجاهدين.


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