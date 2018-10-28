انطلاق فعاليات مؤتمر مكافحة الإدمان الإلكتروني بحضورالشيخة مريم آل صبح

28 أكتوبر 2018 - 10:30 ص

تنطلق صباح اليوم فعاليات المؤتمر الأول لمكافحة الإدمان الإلكتروني برعاية وزارة الثقافة وحضور الشيخة مريم آل صباح بفندق هوليداي ان بكورنيش النيل المعادي.

ويهدف المؤتمر إلى وضع خطط رقابية والتوجيه بطرق الاستفادة من المواقع الإلكترونية والدعوة إلى الابتكار التكنولوجي.

كما يناقش سلبيات وإيجابيات جميع ما يتعلق بالظاهرة المجتمعية التي تفشت في (السوشال ميديا) والتي هي السبب وراء الإدمان الإلكتروني.

ويشهد المؤتمر مناقشة عدة محاور وهى الإدمان الإلكترونى وأثره على المجتمع، وأثر الإعلام الإلكترونى على توازن الأسرة والرؤية المستقبلية، والبعد الاجتماعى ومردوده على مستخدمى المواقع الإلكترونية.

كما يتطرق إلى مناقشة تجارب حول الآثار السلبية لإدمان الإنترنت على الأسرة، والبعد الإلتزامى بوقت زمنى محدد للإنترنت والاستفادة منه وأهمية البعد الإبداعى لعلم وفنون السوشيال ميديا بخلاف البعد العلمى والثقافى ومردوده على مستخدمى الإنترنت رئيس المؤتمر.