» شاهد.. خطأ فادح ارتكبته زوجة الأمير هارى

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الأمير هارى

ميجان

خطا فادح

نشرت لقطات مصورة عبر قناة «يوتيوب» للأمير هاري وزوجته الأميرة ميجان ماركل أثناء زيارتهما لمملكة توجا، الخميس الماضي.

وأظهر المقطع خطأ ارتكبته ماركل ولاحظه كل من رآها تنزل بفستان أحمر من سلم طائرة هبطت بهما في مطار Fua'amotu الدولي بالجزيرة.

الخطأ عبارة عن ورقة تدلت من الفستان الأحمر اللون كعلم "تونجا" البعيدة شرقًا أكثر من 6 ساعات بالطائرة عن أستراليا التي عاد إليها الأمير أمس ثانية في جولته، ليحضر فيها الاحتفال الختامي لدورة "ألعاب إنفكتوس" للأفراد العسكريين المصابين في عمليات قتالية.


ونزلت ميجان من الطائرة التي نقلتهما من Fiji البعيدة 90 دقيقة جوًا عن تونجا، مرتدية الفستان، وهو من تصميم Self- Portrait واشترته من لندن، وفقًا لما نراها بالفيديو المعروض، وفيه نلاحظ أنها نسيت الورقة المحددة سعره، وهو 445 دولارًا، متدلية منه، ولم تنزعها عنه، نسيانا منها، أو ربما نسيت أن تخفيها عن الأنظار على الأقل.

كما بقيت ورقة ثانية، خاصة بتنبيه من يشتريه أن يبقيها فيه إذا أراد إرجاعه، لذلك فالمدون عليها عبارة بعدد من اللغات تقول: "لن يتم قبول عمليات الإرجاع، إلا إذا ظلت هذه العلامة مرفقة" في إشارة إلى الورقة المعروفة بكلمتي Price Tag إنجليزيًا، ثم لفت نسيانها إخفاء الورقتين، أو نزعهما عن الفستان، انتباه وسائل إعلام بريطانية واعتبروه خطأ فادحًا من زوجة الأمير، تناقلت خبره الوكالات أيضا، وظهر في مواقع صحف ومحطات تليفزيونية أجنبية شهيرة، منها CNN الأمريكية.

ميجان ماركل، الممثلة الأمريكية سابقا، وصاحبة لقب "دوقة ساسكس" حاليا، حامل بشهرها الثالث بجنين يتوقعون أن يبصر النور في الربيع المقبل.

أما الجديد عن الزوجين، فهو معرض اسمه "الزفاف الملكي: دوق ودوقة ساسكس" افتتحوه أمس الجمعة في قلعة "وندسور" بإنجلترا، يتيح للزوار إلقاء نظرة أقرب على الملابس التي ظهر فيها الزوجان بحفل الزفاف.

أهم المعروض هو الثوب الذي ارتدته ميجان ماركل، وكان انسيابيا من الحرير، صممته كلير وايت كيلر المديرة الفنية لدار جيفانشي الفرنسية للأزياء، والطرحة التي ارتدتها وامتدت خلفها بطول 5 أمتار، وكذلك التاج المرصع بالألماس الذي أعارته لها الملكة إليزابيث وأيضًا الحذاء الذي ارتدته في الزفاف.



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