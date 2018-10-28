تفاصيل انفجار قنبلة أسفل سيارة ضابط بحلوان

28 أكتوبر 2018 - 11:11 ص

انفجرت قنبلة بدائية الصنع أسفل سيارة ضابط أثناء تفقده الحالة الأمنية بمحيط جامعة حلوان، وتمكن من النزول من السيارة قبل انفجارها.

وعلى الفور انتقل اللواء محمد منصور، مساعد الوزير لأمن القاهرة، إلى مكان الواقعة صحبة فريق من قوات الأمن لمعاينة مكان انفجار العبوة.

ودفعت الأجهزة الأمنية برجال المفرقعات لتمشيط الجامعة.

وردت معلومات للمقدم هاني أبو علم، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، يفيد بإصابة المقدم خالد مصطفى بشرطة النقل والمواصلات، بإصابات طفيفة في انفجار قنبلة بدائية الصنع، وضعها أحد الإرهابيين داخل شنطة سيارته أثناء توقفها بجوار جامعة حلوان، وتم نقل المصاب إلى المستشفى العام وحالته مستقرة.

فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف غموض الحادث الإرهابى من خلال فحص ومراجعة وتفريغ الكاميرات المحيطة بمكان الجريمة لسرعة ملاحقة وضبط عناصر الإرهاب.