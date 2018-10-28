أستاذ علوم سياسية يشيد بدور السيسى فى هذا الشأن

28 أكتوبر 2018 - 11:21 ص

أشاد الدكتور «طارق فهمي»، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي في تحسين العلاقات الخارجية مع دول العالم، مؤكدًا أن الجولات الخارجية للرئيس في الفترة الأخيرة تعمل على إحداث التوازن في علاقاتنا مع دول العالم المختلفة، وهي تصب في إطار استكمال الخطوات المصرية تجاه مناطق متعددة من أقاليم مختلفة.

وأضاف «فهمي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى"، اليوم الأحد، أن زيارة الرئيس السيسي إلى ألمانيا لمقابلة المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل، ذات أهمية كبرى، خاصة أن الرئيس سيشارك في أعمال القمة المصغرة للقادة الأفارقة رؤساء الدول والحكومات أعضاء المبادرة الألمانية للشراكة مع إفريقيا في إطار مجموعة العشرين.

واستكمل: "الألمان حريصون على علاقتهم مع مصر، حيث إن ألمانيا لا تمثل نفسها ولكنها تمثل الاتحاد الأوروبي الآن بجانب فرنسا بعد الخروج البريطاني".