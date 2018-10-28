  • الأحد 28 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر12:56 م
بحث متقدم
صورة الخبر

3 خطط لـ بن سلمان للخروج من الأزمة

وزيرة الرياضة الإسرائيلية مع مسؤول إماراتي تشعل تويتر

وزيرة الرياضة الإسرائيلية مع مسؤول إماراتي تشعل تويتر

الغنوشي: عاشت ثورة تونس

الغنوشى يشبّه خاشقجى بـ"بو عزيزى"

أرشفية

تعرض إعلامية مصرية شهيرة لمحاولة اغتصاب

مرسى والعادلى

"العادلى" يواجه "مرسى" فى "اقتحام الحدود الشرقية"

المغامسي لمنتقدي فتواه عن خاشقجي : " عفا الله عنكم"

المغامسى لمنتقدى فتواه عن خاشقجى: "عفا الله عنكم"

إبطال مفعول قنبلة تزن 500 كيلو وسط العاصمة الألمانية

تفاصيل انفجار قنبلة أسفل سيارة ضابط بحلوان

منفذ الهجوم

هذا ما قاله منفذ هجوم المعبد اليهودى لفريق التحقيق

سر دعوة بوتفليقة لـ"وردة" بعد حملة مبارك

سر دعوة بوتفليقة لـ"وردة" بعد حملة مبارك

ارشيف

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلى والوصل الإماراتي

أستاذ علوم سياسية يشيد بدور السيسى فى هذا الشأن

آخر الأخبار

أرشفية
أرشفية

منار شديد

أخبار متعلقة
#

البرعى: يجب ألا تخضع قضية خاشقجى لمساوامات سياسية

#

بالأرقام والأسماء: قائمة معاشات كبار المسئولين في الدولة

#

"السيسى" يطالب العاملين فى شق الثعبان بتقنين أوضاعهم

#

إلغاء الحبس بقانون الصحافة.. ومنح الجنسية المصرية للأجنبي يتصدرالتوك شو

الداخلية

الدوري

الزمالك

الإنتاج الحربى

أشاد الدكتور «طارق فهمي»، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي في تحسين العلاقات الخارجية مع دول العالم، مؤكدًا أن الجولات الخارجية للرئيس في الفترة الأخيرة تعمل على إحداث التوازن في علاقاتنا مع دول العالم المختلفة، وهي تصب في إطار استكمال الخطوات المصرية تجاه مناطق متعددة من أقاليم مختلفة.

وأضاف «فهمي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى"، اليوم الأحد، أن زيارة الرئيس السيسي إلى ألمانيا لمقابلة المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل، ذات أهمية كبرى، خاصة أن الرئيس سيشارك في أعمال القمة المصغرة للقادة الأفارقة رؤساء الدول والحكومات أعضاء المبادرة الألمانية للشراكة مع إفريقيا في إطار مجموعة العشرين.

واستكمل: "الألمان حريصون على علاقتهم مع مصر، حيث إن ألمانيا لا تمثل نفسها ولكنها تمثل الاتحاد الأوروبي الآن بجانب فرنسا بعد الخروج البريطاني".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

يا "بطاطس" مين يشتريك؟!

محمود سلطان

ضرورة إعادة عجلة القيادة لمصر

فراج إسماعيل

صاعقة خاشجقى ..وفضح الأوهام القديمة

د. هشام الحمامي

الإلحاد في مصر.. والعالم!

د. حسام عقل

الشيخ الباقوري .. مواقف في إنكار البدع والمحدثات

د. عبد الآخر حماد

هواجس "أنثى".. ماذا لو بت يومًا "لاجئة"؟!

نيهال فرحات
شارك معنا

اخترنا لك

» مفاجآت فى ملهى ليلى بالهرم: جنس عائلى وخمور
» بالفيديو.. معجب يقبل نانسى عجرم على المسرح
» اليوم.. محاكمة سعاد الخولى بتهمة الرشوة
» تعرض إعلامية مصرية شهيرة لمحاولة اغتصاب
» سيدة للمحكمة: "زوجى مدمن ورافض الإنفاق على الأطفال"
» شاهد.. خطأ فادح ارتكبته زوجة الأمير هارى
» انتحار سيدة بسبب خلافات زوجية بالبحيرة
» «نقيب الفلاحين» يكشف مفاجأة عن أزمة «البطاطس»
» قمة مصرية فى نهائي "أفريقيا اليد" بكوت ديفوار
» الأهلى يعلن أسعار تذاكر مباراة نهائى أفريقيا
» وداعا للأنسولين.. علاج جديد لمرضى السكرى

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • عصر

    02:51 م

  • فجر

    04:48

  • شروق

    06:12

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:51

  • مغرب

    17:15

  • عشاء

    18:45

من الى
جابر عصفور
العقارات القديمة.. أقرأ «القانون» أطمن.. وأشوف «عيوبه» أتجنن
دواجن حية
فيسبوك
محرر المصريون في احد المدارس