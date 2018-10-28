الغنوشى يشبّه خاشقجى بـ"بو عزيزى"

28 أكتوبر 2018 - 11:24 ص

شبّه رئيس حركة النهضة في تونس راشد الغنوشي تداعيات مقتل جمال خاشقجي، بالمناخ الذي ساد في تونس بعد حرق محمد البوعزيزي نفسه في ديسمبر 2010، وأدّى لاندلاع الثورة آنذاك.

وقال الغنوشي في كلمة ألقاها أمس السبت أمام كوادر حركة النهضة: "المناخ السياسي العالمي حاليا، يشبه المشهد التراجيدي الذي شهدته سنة 2010 باحتراق الشاب محمد البوعزيزي، وما فجره من تعاطف إقليمي ودولي، ونقمة ضد نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، والظروف التي قذفت به إلى ذلك المشهد".

واعتبر الغنوشي أن "مقتل خاشقجي أيقظ الضمير الإنساني من سباته، من خلال رفض منطق المصالح السائد بين الدول والإصرار على الوصول إلى الحقيقة كاملة وكشف مدى قوة الإعلام والقيم الإنسانية أمام ضعف الدول والمصالح، والضمير الإنساني تحرك معززا بقوة الإعلام الحديث، بما خلق حالة انفلات وزلزلة وضغط على الحكومات لتخرج الحقيقة إلى النور''.

وأصدرت حركة النهضة بيانا أدانت فيه بشدة مقتل خاشقجي، ووصفت قتله بأنه "جريمة بشعة تتنافى مع قيم الإسلام في حماية الأنفس البشرية وصيانة الأعراض، وتتصادم مع القوانين والأعراف الدولية".

يذكر أن خاشقجي، 59 عاما، قتل بعد دخوله إلى القنصلية السعودية في اسطنبول في الثاني من أكتوبر الجاري.

وبعد أكثر من أسبوعين على اختفائه، أقرّت السلطات السعودية بمقتله وفسرت ذلك بـ"وقوع شجار بينه وبين متواجدين في القنصلية السعودية في اسطنبول".