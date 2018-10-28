» سيدة للمحكمة: "زوجى مدمن ورافض الإنفاق على الأطفال"

28 أكتوبر 2018 - 11:26 ص

تقدمت ربة منزل بدعوى طلاق أمام محكمة الأسرة بالشرقية للانفصال عن زوجها لتعاطيه المواد المخدرة ورفضه الإنفاق على أطفاله.

وذكرت الزوجة "و.ر" 30 سنة ربة فى دعواها التي حملت رقم 832 لسنة 2018، أن زوجها عامل فى شركة العاشر من رمضان، مدمن مخدرات ورافض الإنفاق على أطفاله الأربعة، وباءت محاولات الصلح بينهما بالفشل الأمر الذي أصابها ببالغ الضرر الذي تستحيل معه العشرة وداوم الحياة الزوجية، ما دفعها إلى اللجوء للمحاكم لرفع قضية طلاق ونفقة صغير.