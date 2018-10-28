«البرادعي» هذا الاجتماع يشبه اجتماع أولياء الأمور

28 أكتوبر 2018 - 11:28 ص

علق الدكتور محمد البرادعي، نائب الرئيس الجمهورية السابق، على لقاء قادة روسيا وتركيا وفرنسا وألمانيا في إسطنبول لبحث مستقبل سوريا.

وقال في تغريدة بـ"تويتر" مصطحبًا بها فيديو للقاء القادة قائلا "اجتماع أولياء الأمور، وما لزماننا عيب سوانا.. ولو نطق الزمان لنا هجانا".

وكان الفيديو يجمع كلت من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والتركي، رجب طيب أردوغان، بالإضافة إلى الفرنسي، إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وكان قد ذكر البيان الختامي للقمة الرباعية، أن القادة أكدوا "تعهداتهم القوية حيال سيادة واستقلال ووحدة أراضي سوريا والتزامهم بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة" في هذا الصدد"، وعلى "أهمية تحقيق وقف إطلاق نار شامل في سوريا ومواصلة العمل معًا ضد الإرهاب ".