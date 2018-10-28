» تعرض إعلامية مصرية شهيرة لمحاولة اغتصاب

28 أكتوبر 2018 - 11:30 ص

كشفت الإعلامية «مي الخرسيتي»، مقدمة برنامج «إيجابيزم»، المذاع على فضائية "القاهرة والناس" رمضان الماضي عن تعرضها لمحاولة اختطاف واغتصاب خلال الأيام الماضية.

ووجهت الإعلامية رسالة إلى شخص لم تحدد هويته قائلة، خلال فيديو نشرته عبر صفحتها على "فيس بوك": "لو كان محاولة التعدي عليا وتهديدي بالقتل في مصر كارت إرهاب، فألف شكر.. أنا لسه صامدة زي ما أنا ومتأثرتش".

ورفضت "الخرسيتي" ردود الأفعال التي جاءت ردًا على الكشف عن محاولة اغتصابها، قائلة: "ليه بتطالبوني اسكت على اللي حصل.. أنتم كده عندكم شهامة؟؟.. طيب لو أختك أو أمك أو زوجتك.. اللي هم شرفك.. أتعرضوا لنفس الموقف.. هتقولوا لهم اسكتوا؟؟".