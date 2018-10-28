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3 خطط لـ بن سلمان للخروج من الأزمة

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سلط موقع "alwaght " الصادر بالإنجليزية، الضوء على خطط ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، للنجاة من مأزق مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، حيث ادعت بعض المصادر التركية أن بعض المسئولين السعوديين قاموا بالتخطيط لمقتل "خاشقجي" داخل القنصلية بأمر من ولي العهد.

وتابع الموقع، في تقريره، أن نتيجة الموجة الثقيلة من الاتهامات التي وجهت للسعودية وولي عهدها، شرع الأمير الشاب، الذي لا يملك الخبرة الكافية، إلى الآن في مجموعة من الحيل لصرف انتباه الرأي العام وخلاص نفسه من القضية.

ثلاثة إستراتيجيات قام بها "بن سلمان" للخروج بنفسه من مأزق اغتيال خاشقجي:

1-تقديم التعازي لعائلة خاشقجي، والتعهد بمعاقبة الجناة، فقد لجأ بن سلمان والحاكم الفعلي للمملكة العربية السعودية في توفير جو من الشغف والحماية لعائلة الصحفي الذي اغتيل، بالإضافة إلى وعدهم بتقديم المسئولين إلى العدالة.

ففي 23 أكتوبر، التقى الأمير محمد ووالده الملك سلمان بن عبد العزيز أبناء خاشقجي، لتقديم التعازي، وقال الملك سلمان "إن جميع القتلة سيقدمون للعدالة"، وأشار مجلس الوزراء، برئاسة الملك سلمان، إلى أن إجراءات الحكومة لن تتوقف عند معاقبة "الجناة" بل ستشمل بعض الإجراءات لمنع تكرار مثل هذه الجرائم.

2-إقالة كبار المسئولين: بعد تنصيبه لمنصب ولي العهد في 21 يونيو 2017، كشف بن سلمان عن برامج سياسية واقتصادية وسياسية خارجية طموحة، لكن منذ البداية واجه بعض المعارضة من مجموعة واسعة من العائلة المالكة.

ونتيجة لذلك، يسعى ولي العهد إلى إزالة الضغوط الدولية التي تصوره أنه العامل الرئيسي وراء عملية القتل، وتحقيقًا لهذه الغاية، فإنه أقال كبار المسئولين الحكوميين.

3-الضغط السياسي، وإقناع المؤثرين بـ"الحلوى"، فمنذ خطاب الرئيس التركي أمام البرلمان الوطني، صعدت المملكة العربية السعودية من التحركات الدبلوماسية على مستوى خطير.

فعلى سبيل المثال، قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، في 23 أكتوبر في مؤتمر صحفي مع نظيره الإندونيسي إن "السعودية أرسلت فريقًا من المحققين إلى تركيا وسيتم القبض على جميع القتلة وتقديمهم إلى العدالة".

 وأضاف أن الرياض ستفعل كل ما يلزم للتأكد من أن مثل هذا الحادث لن يكون له أي تداعيات، ووصف مقتل الصحفي بأنه "خطأ فادح"، متابعًا: "أن المملكة العربية السعودية ملتزمة بإجراء تحقيق شامل وأن ولي العهد لم يكن على علم بالقتل".

وبدوره، تحدث وزير النفط السعودي، في مؤتمر مبادرة الاستثمار المستقبلية، الذي يطلق عليه اسم "دافوس الصحراء" "حادث خاشقجي لم يكن حالة قتل عادية، إنها جريمة قتل. نحن نعترف بذلك، ولكننا نتعامل معها، لذلك، سنكون شفافين ونظهر لحلفائنا وأصدقائنا في الولايات المتحدة.. أن المملكة غير سعيدة بما حدث".

وعلق الموقع أنه رغم كل ترتيباته، لا يبدو أن ولي العهد قادر على النجاة من الأزمة بسهولة ودون تكاليف لسببين: أولاً: هناك الكثير من الأدلة، إلى جانب سجل إجراءات الأمير الاستبدادي في قمع الخصوم، ما يجعل الادعاءات حول عدم إدراكه لعملية الاغتيال أمرًا غير ممكن.

ثانياً: إن الإعلام الغربي والعالمي يجلبان الحدث بشكل خاص إلى دائرة الضوء، وبالتالي فإن الحكومات الغربية، التي هي حليف للملكية الغنية بالنفط، لا تستطيع ببساطة أن تغلق العيون على الجريمة.

ومع ذلك، لا يستبعد بعض الخبراء أن يقوم السعوديون بتقديم تنازلات أو إغراءات للمساعدة في تحسين لهجة أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكيين، الذين طالب بعضهم علنًا الإدارة بفرض عقوبات على المملكة وفرض حظر على مبيعات الأسلحة لها، وفق إدعاء الموقع.

طرف آخر قد يحصل على امتيازات في مقابل الصمت عن ما حدث هو تركيا، والتي تقول أنقرة إن لديها تسجيلات صوتية ومقاطع فيديو للقتل لكنها لم تكشف عنهم بعد، ربما ينتظرون معرفة لأي مدى الأمير محمد على استعداد للدفع من أموال، وفق زعمه.

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