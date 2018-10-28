مستقبل وطن ينظم ندوة تثقيفية تحت عنوان "الإدمان وشباب نحو الهاوية"

28 أكتوبر 2018 - 11:37 ص

نظمت أمانة 15 مايو بحزب مستقبل وطن ندوة تثقيفية الْيَوْمَ تحت عنوان "الإدمان وشباب نحو الهاوية" لتوضيح مخاطر الإدمان على الشباب وعرض نماذج لأشخاص تماثلوا الشفاء كنموذج للإرادة القوية.

وحضر الندوة كل من عيد حمّاد عضو هيئة مكتب الحزب بالقاهرة، وحسين مرسى أمين قسم 15 مايو بالحزب، والعديد من أعضاء الحزب بدائرة 15 مايو، وقام خالد رياض أمين القسم بالتبين بتوزيع عدد 150 بطانية على أهالى الدائرة.

من جانبه صرح النائب محمد ماهر حامد، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة القاهرة، بأن الأمانة ستشهد تحركات يومية بمختلف الدوائر خلال الأشهر المقبلة.