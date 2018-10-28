» بالفيديو.. معجب يقبل نانسى عجرم على المسرح

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ظهرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم فى موقف محرج للغاية خلال إحيائها حفلاً غنائيًا في لندن.

وبدأ الموقف باستدعائها لأحد المعجبين بإشارة من يدها بعد لاحظت أنه يحاول الوصول إليها.

 وفجأة توقفت عن الغناء وسمحت له بالتقاط الصور إلى جانبها تحت رقابة مشددة من رجل أمن، وبعد ذلك أبعد المعجب الرجل ثم تمكن من تقبيل نانسي بسرعة، ثم رفع إشارة النصر وأطلق صرخات.


شاهد الفيديو..

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Fans make it on fire too in @nancyajram ’s London concert ?????????????? #IndigoAtTheO2 _ Videos @georgie_kid @saratayy #London #UK @indigoattheo2 Sunday 21 October 2018 Powered @layalieventslondon @360_live @sevents.paris @masterpiece_events_usa #بدنا_نولع_الجو #لندن #بريطانيا __ - #NancyAjram #BestIdolNA #Queenofhearts #LegendStar #Queenofpopmusic #spreadthenancylove #soproudofnancyajram #InternationalArtist #3ajarem #NancyAjramLovers #NancyAjramClub #NancyAjramFans #نانسي_عجرم #نانسيات #ملكة_القلوب #ملكة_التواضع #فراشة_الغناء_العربي #سفيرة_النوايا_الحسنة #معشوقة_الجماهير #نانسي_عجرم_الرقم_الصعب #نجمة_الاجيال #أميرة_الغناء_العربي #أميرة_المسرح #عجارم

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