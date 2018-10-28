» بالفيديو.. معجب يقبل نانسى عجرم على المسرح

ظهرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم فى موقف محرج للغاية خلال إحيائها حفلاً غنائيًا في لندن.

وبدأ الموقف باستدعائها لأحد المعجبين بإشارة من يدها بعد لاحظت أنه يحاول الوصول إليها.

وفجأة توقفت عن الغناء وسمحت له بالتقاط الصور إلى جانبها تحت رقابة مشددة من رجل أمن، وبعد ذلك أبعد المعجب الرجل ثم تمكن من تقبيل نانسي بسرعة، ثم رفع إشارة النصر وأطلق صرخات.