» مفاجآت فى ملهى ليلى بالهرم: جنس عائلى وخمور

28 أكتوبر 2018 - 12:16 م

أظهرت تحريات الأجهزة الأمنية عدة مفاجآت في غلق ملهى ليلي في شارع الهرم، أن العاملات به من الأقاليم، وبينهن قاصرات اعترفن بإقامة علاقة محرمة مقابل تقاضي مبالغ مالية.

وكانت نيابة العمرانية قررت تشميع ملهى ليلي شهير بشارع الهرم، ضبط بداخله شبكة دعارة، وعدد من الشواذ، والفتيات القاصرات، وجميع المقبوض عليهم، وعددهم 43 شخصًا.

وذكرت التحريات أن من بين المتهمين سيدة وابنتها 17 سنة، وابنة شقيقتها، 22 سنة، وجميعهن على علاقة آثمة بالرجال داخل الملهى، وأن الأم لها سوابق مخدرات.

وبينت التحريات أن الأم قادت ابنتها وابنة شقيقتها وأقمن في منطقة الطوابق بالطالبية، واتفقت مع صاحب الملهى "م. م" على عمل الثلاثة "ريكلام" في "الكباريه" وأن مدير الملهى الليلي "م.م"، مارس الاتجار في البشر باستغلال فتيات قاصرات وآخرين بالغين في الترويج للمكان وأعمال الدعارة، والتحريض على الفسق وإدخال خمور مهربة غير خالصة الرسوم الجمركية، حيث تم ضبط 12 شابًا و30 فتاة بينهن 10 قاصرات دون سن الـ12 عامًا، داخل المكان بتهمة التحريض على الفسق، والإتيان بحركات مثيرة أمام الزبائن وارتداء ملابس فاضحة.

البداية كانت بورود معلومات للإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب، بشروع عدد من الشواذ بإقامة حفل شذوذ جنسي، داخل الملهى، كما وردت معلومات بممارسة فتيات للدعارة مقابل مادي 500 جنيه في الساعة.

وأشارت التحقيقات، إلى أن القوات ألقت القبض على المتهمين، بعد استصدار إذن من النيابة العامة، ومداهمة المكان وتبين أن المتهمين بينهن فتيات قاصرات، أقررن بممارسة الرذيلة في الملهى.

تحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة العامة تجديد حبس المتهمين، وصاحب الملهى، وإغلاق الملهى وتشميعه.