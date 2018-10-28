وزيرة الرياضة الإسرائيلية مع مسؤول إماراتي تشعل تويتر

28 أكتوبر 2018 - 12:34 م

أثارت صورة ميرى ريجيف وزيرة الرياضة الإسرائيلية مع رئيس اتحاد الجودو الإماراتي محمد بن ثعلوب موجة من الغضب والسخرية علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وتظهر الصورة وزيرة الثقافة الإسرائيلية وهي تمسك بيد رئيس جمعية الجودو الإماراتي، بشكل حميمي يظهر ود وحميمية بينهما.

وتسببت الصورة في موجة من الجدل والهجوم على المسؤول الإماراتي، خاصة أن الوزيرة الإسرائيلية توصف بالتطرف ومعاداتها للمسلمين، والتي وصفت الأذان بأنه " عواء لكلاب محمد ".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أمس ، أن الوزيرة الإسرائيلية ميري ريغيف وصلت إلى أبوظبي، مشيرة إلى أنها ترافق وفدا رياضيا إسرائيليا يشارك في مباريات الجائزة الكبرى للجودو التي تقام في أبوظبي.

فيما علق الإعلامي الإسرائيلي إيدي كوهين علي الصورة قائلًا: فى الاتحاد قوة.. أين ضاحي؟".

وأضاف علي حسابه علي تويتر : "عاجل وزيرة الرياضة الصهيونية الاسرائيلية في حكومة الليكود ميري ريغيف، تمتدح ابوظبي و دبي والامارات العربية المتحدة بشكل لا يوصف .. وتقول انها التمست نهج حكومي وشعبي تطبيعي غير مسبوق ولا معهود في الشارع الإماراتي".

بينما علقت صفحة إسرائيل بالعربية : " 3 ميداليات برونزية لإسرائيل في بطولة الجودو في ابوظبي اليوم..وزيرة الرياضة الإسرائيلية منحت الميداليات للفائزين..كل الاحترام".

يذكر أن وزيرة الثقافة الإسرائيلية "ميرى ريجيف" ظهرت في مايو من العام الماضي، فى حفل افتتاح مهرجان كان السينمائى بفستان يحمل صورا لمدينة القدس وما بها من رموز تاريخية ودينية على رأسها مسجد "قبة الصخرة" و"المسجد الأقصى" مثيرة بذلك ضجة كبيرة وقتها حول أسباب استغلالها لمناسبة كهذه لتظهر بهذا الشكل الذى استفز الرأى العالمى.







