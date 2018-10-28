  • الأحد 28 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر12:54 م
بحث متقدم
صورة الخبر

3 خطط لـ بن سلمان للخروج من الأزمة

وزيرة الرياضة الإسرائيلية مع مسؤول إماراتي تشعل تويتر

وزيرة الرياضة الإسرائيلية مع مسؤول إماراتي تشعل تويتر

الغنوشي: عاشت ثورة تونس

الغنوشى يشبّه خاشقجى بـ"بو عزيزى"

أرشفية

تعرض إعلامية مصرية شهيرة لمحاولة اغتصاب

مرسى والعادلى

"العادلى" يواجه "مرسى" فى "اقتحام الحدود الشرقية"

المغامسي لمنتقدي فتواه عن خاشقجي : " عفا الله عنكم"

المغامسى لمنتقدى فتواه عن خاشقجى: "عفا الله عنكم"

إبطال مفعول قنبلة تزن 500 كيلو وسط العاصمة الألمانية

تفاصيل انفجار قنبلة أسفل سيارة ضابط بحلوان

منفذ الهجوم

هذا ما قاله منفذ هجوم المعبد اليهودى لفريق التحقيق

سر دعوة بوتفليقة لـ"وردة" بعد حملة مبارك

سر دعوة بوتفليقة لـ"وردة" بعد حملة مبارك

ارشيف

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلى والوصل الإماراتي

بالصور..

وزيرة الرياضة الإسرائيلية مع مسؤول إماراتي تشعل تويتر

الحياة السياسية

وزيرة الرياضة الإسرائيلية مع مسؤول إماراتي تشعل تويتر
وزيرة الرياضة الإسرائيلية مع مسؤول إماراتي تشعل تويتر

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

وزيرة الصحة تحرج حساسين على الهواء

#

التحقيق مع وزيرين إسرائيليين في قضايا "فساد نتنياهو"

#

آخر تقاليع "كيكى" هنود يرقصون مع "البقر"

#

شراكة مع الأمم المتحدة حتى عام 2022 بقيمة 1.2 مليار دولار

الامارات

الجودو

وزيرة الرياضة

الأغسرائيلية

مسؤول إماراتي

أثارت صورة ميرى ريجيف وزيرة الرياضة الإسرائيلية مع رئيس اتحاد الجودو الإماراتي محمد بن ثعلوب موجة من الغضب والسخرية علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وتظهر الصورة وزيرة الثقافة الإسرائيلية وهي تمسك بيد رئيس جمعية الجودو الإماراتي، بشكل حميمي يظهر ود وحميمية بينهما.

وتسببت الصورة في موجة من الجدل والهجوم على المسؤول الإماراتي، خاصة أن الوزيرة الإسرائيلية توصف بالتطرف ومعاداتها للمسلمين،  والتي وصفت الأذان بأنه " عواء لكلاب محمد ".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أمس ، أن الوزيرة الإسرائيلية ميري ريغيف وصلت إلى أبوظبي، مشيرة إلى أنها ترافق وفدا رياضيا إسرائيليا يشارك في مباريات الجائزة الكبرى للجودو التي تقام في أبوظبي.

فيما علق الإعلامي الإسرائيلي إيدي كوهين  علي الصورة قائلًا: فى الاتحاد قوة.. أين ضاحي؟".

وأضاف علي حسابه علي تويتر : "عاجل وزيرة الرياضة الصهيونية الاسرائيلية في حكومة الليكود ميري ريغيف، تمتدح ابوظبي و دبي والامارات العربية المتحدة بشكل لا يوصف .. وتقول انها التمست نهج حكومي وشعبي تطبيعي غير مسبوق ولا معهود في الشارع الإماراتي".

بينما علقت صفحة إسرائيل بالعربية : " 3 ميداليات برونزية لإسرائيل في بطولة الجودو في ابوظبي اليوم..وزيرة الرياضة الإسرائيلية منحت الميداليات للفائزين..كل الاحترام".

يذكر أن وزيرة الثقافة الإسرائيلية "ميرى ريجيف" ظهرت في مايو من  العام الماضي،   فى حفل افتتاح مهرجان كان السينمائى بفستان يحمل صورا لمدينة القدس وما بها من رموز تاريخية ودينية على رأسها مسجد "قبة الصخرة" و"المسجد الأقصى" مثيرة بذلك ضجة كبيرة  وقتها حول أسباب استغلالها لمناسبة كهذه لتظهر بهذا الشكل الذى استفز الرأى العالمى.





تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

يا "بطاطس" مين يشتريك؟!

محمود سلطان

ضرورة إعادة عجلة القيادة لمصر

فراج إسماعيل

صاعقة خاشجقى ..وفضح الأوهام القديمة

د. هشام الحمامي

الإلحاد في مصر.. والعالم!

د. حسام عقل

الشيخ الباقوري .. مواقف في إنكار البدع والمحدثات

د. عبد الآخر حماد

هواجس "أنثى".. ماذا لو بت يومًا "لاجئة"؟!

نيهال فرحات
شارك معنا

اخترنا لك

» مفاجآت فى ملهى ليلى بالهرم: جنس عائلى وخمور
» بالفيديو.. معجب يقبل نانسى عجرم على المسرح
» اليوم.. محاكمة سعاد الخولى بتهمة الرشوة
» تعرض إعلامية مصرية شهيرة لمحاولة اغتصاب
» سيدة للمحكمة: "زوجى مدمن ورافض الإنفاق على الأطفال"
» شاهد.. خطأ فادح ارتكبته زوجة الأمير هارى
» انتحار سيدة بسبب خلافات زوجية بالبحيرة
» «نقيب الفلاحين» يكشف مفاجأة عن أزمة «البطاطس»
» قمة مصرية فى نهائي "أفريقيا اليد" بكوت ديفوار
» الأهلى يعلن أسعار تذاكر مباراة نهائى أفريقيا
» وداعا للأنسولين.. علاج جديد لمرضى السكرى

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • عصر

    02:51 م

  • فجر

    04:48

  • شروق

    06:12

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:51

  • مغرب

    17:15

  • عشاء

    18:45

من الى
جابر عصفور
العقارات القديمة.. أقرأ «القانون» أطمن.. وأشوف «عيوبه» أتجنن
دواجن حية
فيسبوك
محرر المصريون في احد المدارس