» «ميدو» مهاجمًا صحيفة: "آخر فرصة ليكم"

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هاجم أحمد حسام "ميدو"، المحل الرياضي والمدير الفني لوادي دجلة السابق إحدى الجرائد.

وقال في تغريدة بـ"تويتر": "جريدة عاملة حمله عليا لأني هاجمت رئيس بريزينتيشن، إمبارح نزلت خبر بيقولك ثلاثي الشر مش عايزين الماتش يتلعب والنهاردة كلام خايب زيه".

ووجه رسالة  لأحد كتاب الجريدة: "بقولكوا ميدو مابيتلويش دراعة وبديكوا فرصة أخيرة إن الهبل ده يقف".

واختتم تدوينتة بقوله: "بقيتوا بتوزعوا وطنية دلوقتي على اللي انتوا عايزينة؟".

وقد تفاعل رواد تويتر حول تغريدة "ميدو" حيث قال علي محمود: "ولا يهمك يا ميدو وجمهور الزمالك في دهرك اضرب".

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