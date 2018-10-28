» «ميدو» مهاجمًا صحيفة: "آخر فرصة ليكم"

عمرو محمد
هاجم أحمد حسام "ميدو"، المحل الرياضي والمدير الفني لوادي دجلة السابق إحدى الجرائد.
وقال في تغريدة بـ"تويتر": "جريدة عاملة حمله عليا لأني هاجمت رئيس بريزينتيشن، إمبارح نزلت خبر بيقولك ثلاثي الشر مش عايزين الماتش يتلعب والنهاردة كلام خايب زيه".
ووجه رسالة لأحد كتاب الجريدة: "بقولكوا ميدو مابيتلويش دراعة وبديكوا فرصة أخيرة إن الهبل ده يقف".
واختتم تدوينتة بقوله: "بقيتوا بتوزعوا وطنية دلوقتي على اللي انتوا عايزينة؟".
وقد تفاعل رواد تويتر حول تغريدة "ميدو" حيث قال علي محمود: "ولا يهمك يا ميدو وجمهور الزمالك في دهرك اضرب".
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