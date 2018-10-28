أمريكا تنكس الأعلام حدادًا على ضحايا المعبد اليهودى

28 أكتوبر 2018 - 01:19 م

قرر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تنكيس الأعلام على جميع المباني الاتحادية في أنحاء الولايات المتحدة حدادًا على ضحايا إطلاق النار في المعبد اليهودي بولاية بنسلفانيا.

وأكد راديو (سوا) الأمريكي أن ترامب أعطي أوامره عقب مقتل 11 شخصًا في حادث إطلاق نار على معبد يهودي في مدينة بيتسبيرج بولاية بنسلفانيا الأمريكية.

في الوقت الذي قال فيه "ترامب" إن «حادثة إطلاق النار داخل المعبد اليهودي تمثل هجومًا على جميع الأمريكيين»، مشيرًا إلى أنه يعد هجومًا معاديًا للسامية بأسوأ أشكاله، ولا يمكن تجاهله، مؤكدًا ضرورة تطبيق عقوبة الإعدام على مرتكبي مثل هذه الجرائم .

كان معبد «شجرة الحياة» اليهودي بمدينة بيتسبرج بولاية بنسلفانيا الأمريكية قد تعرض أمس لحادث إطلاق نار، ما أسفر عن مقتل 11 شخصًا بينهم ثلاثة من أفراد الشرطة.