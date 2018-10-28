الموعد النهائى لرحيل "صلاح" عن ليفربول

28 أكتوبر 2018 - 01:21 م

يرغب اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي في الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضاف موقع "دون بالون" الإسباني، أن محمد صلاح توصل لاتفاق مع إدارة ليفربول على الدخول في مفاوضات مع عملاقي الكرة الإسبانية برشلونة وريال مدريد حال رغبة أحدهما في التعاقد معه الصيف المقبل، حيث يرغب اللاعب المصري في تغيير الأجواء.

وأضاف أن محمد صلاح يتواجد ضمن دائرة اهتمامات نادي برشلونة، لاسيما أن النادي الكتالوني يسعى للتعاقد مع لاعب بديل للفرنسي عثمان ديمبلي.

وقدم محمد صلاح واحدة من أفضل مبارياته مع نادى ليفربول هذا الموسم، بعدما سجل هدفاً وصنع "هدفين" فى فوز ليفربول على كارديف سيتى بنتيجة 4 – 1 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس بملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، ليعتلى "الريدز" صدارة الدورى مؤقتاً برصيد 26 نقطة.