  • الأحد 28 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر02:43 م
بحث متقدم
صورة الخبر

لهذا السبب رفضت بريطانيا إعطاء الجنسية لأقارب "الأسد"

زوجة البلتاجى تكشف حقيقة اغتياله بمحبسه

قاضي اقتحام السجون يحذر البلتاجى

كاتب بحريني: لا نحتاج إذنا في التطبيع مع إسرائيل

كاتب بحرينى: لا نحتاج إذنًا فى التطبيع مع إسرائيل

حبيب العادلى

العادلى: مصر تعرضت لمؤامرة كبرى وهذه تفاصيلها

صلاح

الموعد النهائى لرحيل "صلاح" عن ليفربول

خاشقجي

الكشف عن القاتل الحقيقي لـ"خاشقجي"

أرشفية

معلومات لا تعرفها عن مذيعة "الاغتصاب"

صورة الخبر

3 خطط لـ بن سلمان للخروج من الأزمة

وزيرة الرياضة الإسرائيلية مع مسؤول إماراتي تشعل تويتر

وزيرة الرياضة الإسرائيلية مع مسؤول إماراتي تشعل تويتر

الغنوشي: عاشت ثورة تونس

الغنوشى يشبّه خاشقجى بـ"بو عزيزى"

الموعد النهائى لرحيل "صلاح" عن ليفربول

الرياضة

صلاح
محمد صلاح

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

صحيفة تكشف سر تراجع مستوى "صلاح"

#

مفاجأة.. «صلاح» يطلب الرحيل عن ليفربول

#

بالأرقام.. مستوى صلاح لم يتراجع

#

سلمان تدعم صلاح: "واحد رافع راسنا والتانى مجرسنا"

برشلونة

ريال مدريد

محمد صلاح

ليفربول

ديمبلى

يرغب اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي في الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضاف موقع "دون بالون" الإسباني، أن محمد صلاح توصل لاتفاق مع إدارة ليفربول على الدخول في مفاوضات مع عملاقي الكرة الإسبانية برشلونة وريال مدريد حال رغبة أحدهما في التعاقد معه الصيف المقبل، حيث يرغب اللاعب المصري في تغيير الأجواء.

وأضاف أن محمد صلاح يتواجد ضمن دائرة اهتمامات نادي برشلونة، لاسيما أن النادي الكتالوني يسعى للتعاقد مع لاعب بديل للفرنسي عثمان ديمبلي.

وقدم محمد صلاح واحدة من أفضل مبارياته مع نادى ليفربول هذا الموسم، بعدما سجل هدفاً وصنع "هدفين" فى فوز ليفربول على كارديف سيتى بنتيجة 4 – 1 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس بملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، ليعتلى "الريدز" صدارة الدورى مؤقتاً برصيد 26 نقطة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حوار مع الرئيس!

محمود سلطان

ضرورة إعادة عجلة القيادة لمصر

فراج إسماعيل

صاعقة خاشجقى ..وفضح الأوهام القديمة

د. هشام الحمامي

الإلحاد في مصر.. والعالم!

د. حسام عقل

الشيخ الباقوري .. مواقف في إنكار البدع والمحدثات

د. عبد الآخر حماد

وأخيرا .. هل تنتصر الدماء؟

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» «ميدو» مهاجمًا صحيفة: "آخر فرصة ليكم"
» مفاجآت فى ملهى ليلى بالهرم: جنس عائلى وخمور
» بالفيديو.. معجب يقبل نانسى عجرم على المسرح
» اليوم.. محاكمة سعاد الخولى بتهمة الرشوة
» تعرض الإعلامية مي الخرسيتي لمحاولة اغتصاب
» سيدة للمحكمة: "زوجى مدمن ورافض الإنفاق على الأطفال"
» شاهد.. خطأ فادح ارتكبته زوجة الأمير هارى
» انتحار سيدة بسبب خلافات زوجية بالبحيرة
» «نقيب الفلاحين» يكشف مفاجأة عن أزمة «البطاطس»
» قمة مصرية فى نهائي "أفريقيا اليد" بكوت ديفوار
» الأهلى يعلن أسعار تذاكر مباراة نهائى أفريقيا

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • عصر

    02:51 م

  • فجر

    04:48

  • شروق

    06:12

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:51

  • مغرب

    17:15

  • عشاء

    18:45

من الى
جابر عصفور
العقارات القديمة.. أقرأ «القانون» أطمن.. وأشوف «عيوبه» أتجنن
دواجن حية
فيسبوك
محرر المصريون في احد المدارس